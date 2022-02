Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver en la Argentina por TV el 17 de febrero

Por la Zona A, Gimnasia (LP) recibe a San Lorenzo. Pedro Troglio, actual técnico del “Ciclón”, vuelve al bosque, su segunda casa. Ídolo, referente y exjugador y técnico del equipo platense, es de esperar que el subcampeón del mundo en Italia 90′ sea recibido con honores en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

En tanto, en Florencio Varela, se concretará otro reencuentro de viejos conocidos. Racing Club visitará a Defensa y Justicia, cuyo director técnico es Sebastián Beccacece, quien dirigió a La Academia entre 2019 y 2020. El equipo de Fernando Gago busca afianzar su identidad y consumarlo en resultados positivos, porque el debut en Avellaneda del último domingo demostró que la hinchada blanquiceleste, hasta el momento, no aprueba al equipo.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Gimnasia (LP), Gago aseguró que “el equipo está comprometido y con entusiasmo. “Me gustó el equipo. Nos faltó la última puntada, pero Racing fue protagonista y dominó. Me voy muy conforme”. Y admitió: “Obviamente que queríamos ganar, pero creo que vamos por el buen camino”. Además, explicó que, frente al Halcón de Varela, intentará imponer su juego, una marca registrada de la casa.

El partido que estrenará el día será Colón - Godoy Cruz. Julio César Falcioni, entrenador del conjunto “Sabalero”, ya tiene a disposición a Ramón “Wanchope” Ábila, cuya llegada no estuvo exenta de polémica. El propio entrenador, en una entrevista televisiva, hizo fuerza para que el pase se concretara, y fue clave también el deseo del jugador de llegar a un club donde se sintiera importante, tras los cortocircuitos que tuvo con la dirigencia xeneize.

Al respecto se expresó Ábila en una reciente entrevista con ESPN: “Yo no renegaba de que no me quisieran, yo nunca les falté el respeto por eso, ni les dije ‘ustedes me tienen que querer sí o sí’. No, al contrario. Siempre estuve a disposición, pero quería que me le comunicaran, y después, cada uno, sabe cuál postura tomar, o veamos una salida decorosa o ‘mirá, te queremos vender, no te queremos prestar’, pero siempre los comentarios eran por atrás, y por los periodistas son los que informan y nosotros nos enteramos por ustedes”. Asimismo, en el estadio Eva Perón, Sarmiento recibe al Banfield de Diego Dabove y Darío Cvitanich, en tanto que Atlético Tucumán - Platense y Talleres - Unión cerrarán la segunda fecha del torneo.

En el orden internacional, se juegan los octavos de final de la Europa League. El partido más atractivo lo disputarán Barcelona y Napoli a partir de las 14.45 (hora argentina). El conjunto de Xavi, que pelea por ingresar en puestos de Champions League en la Liga, no tiene a la Europa League entre sus prioridades. De hecho, el técnico dejó a Dani Alves afuera de la lista de buena fe de la competencia. Por su lado, el equipo italiano pelea la liga con Inter y Milan y aspira a repetir el título europeo que logró de la mano de Diego Maradona en 1987.

La agenda del fútbol en la TV el jueves 17 de febrero

Copa de la Liga Profesional

17.00 Colón vs Godoy Cruz ( TNT Sports )

) 17:00 Gimnasia LP vs San Lorenzo ( Fox Sports Premium )

19.15 Defensa y Justicia vs Racing Club ( TNT Sports )

19.15 Sarmiento vs Banfield ( Fox Sports Premium )

) 21:30 Atlético Tucumán vs Platense ( TNT Sports )

) 21:30 Talleres vs Unión (Fox Sports Premium)

Europa League