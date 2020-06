Pau Gasol, una de las figuras del básquetbol de la NBA y de España Crédito: instagram @paugasol

Siempre buscando una reacción. Inquieto, en los cambios que busquen producir efectos. Su nombre es sinónimo de seriedad y competencia. Es una referencia absoluta dentro del universo del básquetbol. Es España, es NBA, es anillos, pero también es compromiso social. Pau Gasol , en el marco del lanzamiento de una nueva realización, en este caso virtual, de la Academia que realiza desde hace 16 años, se tomó varios minutos para charlar con diferentes medios del mundo y dejó, como siempre una mirada profunda y con contenido acerca de l a nueva NBA, de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, su relación con Kobe Bryant y la postura que tiene frente a los actos de racismo a nivel mundial .

Sergio Scariolo, el entrenador de la selección de España, Becky Hammon, la asistente de Gregg Popovich en San Antonio Spurs, el legendario pivote Felipe Reyes, de Real Madrid, y su hermano Marc Gasol, son algunos de los entrenadores y jugadores que estarán presentes en la primera edición de la academia virtual: La Pau Gasol Virtual Academy que se realizará del 28 de junio hasta el 4 de julio. En este contexto tan particular, la inscripción al campus será gratuita y aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer en la web paugasolacademy.com. Pero esta no es la única acción que llevó adelante en esta situación tan especial de la pandemia, ya que junto con Rafa Nadal promovieron "Nuestra mejor victoria" para ayudar a "Cruz Roja RESPONDE".

En la charla con LA NACION , Gasol, de 39 años, entusiasmado por esta iniciativa de la Pau Gasol Academy y en plena recuperación de la operación de la fractura por estrés del hueso navicular de su pie izquierdo, abordó cada una de las consultas con la tranquilidad de siempre y con la claridad de una de las máximas figuras del universo de la NBA que no le escapa a ningún tema: "Sería un honor poder jugar una temporada más, eso persigo, pero la realidad es que hoy estoy concentrado en mi recuperación y no pienso más allá de eso".

-¿Qué reflexión te merece la determinación de la NBA y de la Liga Endesa de reanudar la competencia, aún cuando algunos jugadores no estaban convencidos de la medida?

-Creo que refleja un poco la necesidad a nivel social que esas ligas se retomen y se buscaron las fórmulas para acortar los riesgos posibles con la idea que las competencias se reanuden. Era necesario que los jugadores reactiven de alguna manera y que los espectadores podamos disfrutar de esas ligas. Es normal que haya incertidumbre y que haya jugadores que esté dudando de la medida. Pero en la NBA hubo una votación y se les consultó a los jugadores y la mayoría aceptó volver a la actividad. Entonces, los propietarios se sumaron y se buscó una fórmula para comenzar el 31 de julio con 22 equipos. Ojalá que funcione y que sea un ejemplo de reinvención, como nosotros hicimos con la Academia. Que estas experiencias, que implican reajustarse a las circunstancias, de la mejor manera posible entendiendo que hay ciertos riesgos e inseguridades. Esperemos que poco a poco seamos capaces de controlar la situación con más conocimiento, con más herramientas y que se puedan enviar más mensajes de confianza y de cierta normalidad. Es cierto que los jugadores estarán mucho tiempo encerrados, que se someterán a test cada dos días, pero insisto que la idea es innovar y reinventarse.

-Iniciaste una gran campaña junto con Rafa Nadal a propósito de esta pandemia.

-Me parece necesario e importante involucrarse. Por eso cuando lo hicimos con Rafa con "Nuestra mejor victoria", buscamos dar un mensaje de unidad, de esfuerzo coordinado desde el deporte. Y tuvo un efecto increíble, porque se han recaudado casi 15 millones de euros para Cruz Roja responde y llegar a las personas más afectadas. El deporte y el deportista tiene que aprovechar su plataforma en momentos de tanta necesidad como el que estamos viviendo para darle un servicio o una ayuda a nuestros países y al mundo para las personas más vulnerables. Tenemos esa capacidad de atracción, entonces, es importante que los deportistas se puedan comprometer.

-Estás en un proceso de recuperación importante, del que estás saliendo, ¿sería especial poder cerrar tu carrera en los Lakers?

-Las sensaciones son buenas para el retorno, esta pandemia cambió un poco las planificaciones, pero eso no es ni malo ni bueno, es simplemente diferente. Si bien me dio un tiempo más para recuperarme, es cierto que son tres meses sin poder trabajar con oposición. No pienso en situaciones específicas por ahora. Quiero recuperarme bien y evaluar las posibilidades efectivas. Si tengo una temporada más en los Lakers me resulta atractivo, si en Barcelona, también me parece genial, pero en lo que me concentro es primero en estar bien. Creo en octubre o noviembre podré tener más claro cómo estoy físicamente y ver si el pie me responde para poder jugar en la NBA o en Europa.

-Que se pospusiera los Juegos Olímpicos si bien te dio más tiempo para recuperarte también representa casi un año más para tu carrera, ¿te aleja esto de los Juegos?

-Es cierto que quedan lejos los Juegos y que estamos en un momento de gran incertidumbre. Mi idea es llegar y darme la oportunidad de jugar, era lo que quería para este año. Si bien es real que gano tiempo en la recuperación, es cierto que es un año más de vida. Pero bueno, voy pensando poco a poco cómo estar bien físicamente para poder evaluar después las posibilidades de los Juegos.

-Ese final atípico de la NBA, ¿qué opinión te merece?

-El formato elegido por todas las partes. Cuando hay un proceso en el que están alineadas tantas personas, me parece positivo. Me parece que es innovador, va a ser un poco raro, para el jugador y el espectador. Entiendo que la NBA trabajó para ofrecer el mejor producto posible, es raro ver una cancha sin espectadores y hacerlo todo en un mismo lugar. Hay dificultades que se entienden y se acordaron para que que se retome la competencia. Está claro que está lejos de lo ideal y lo que nos gustaría a todos.

-Muchos de tus colegas de la NBA se involucraron en las protestas por el asesinato de George Floyd, ¿Qué reflexión tenés sobre este tema?

-Para que haya un cambio real respecto a la finalización del racismo a nivel mundial, yo creo que las protestas son algo al final necesario, que para que hayas cambios es determinante tomar medidas disruptivas, que llamen al cambio, a la reforma, a la conversación para mejorar, al evitar el racismo. Siempre que se haga de forma pacífica, me parece perfecto. Y como decía antes, los deportistas tienen la plataforma para mover a masas, de movilizar a la juventud y la sociedad. Y aquellos que salen a la calle porque creen en una causa justa como esta, que sin duda comparto, me parece que debe seguir así hasta que se modifiquen las cosas. No podemos vivir ni ver escenas como las que se vieron en los Estados Unidos ni en lugar del mundo.

-Tu relación con Kobe era muy estrecha y expresaste en redes sociales el impacto que te generó su fallecimiento, ¿qué valor creés que debés transmitir de él en esta experiencia de la Academia?

-No uno, sino muchos son los que tengo de él para transmitir. El perseguir un sueño, el identificar la pasión y tratar de ser la mejor versión de cada uno. Eso me gustaría inspirar. Formar parte de grandes causas. Eso es lo que yo trato también de hacer. En ofrecer el conocimiento para los demás. Y la Academia virtual persigue esa idea. Y la Mamba Mentality, que demuestra que al final no hay secretos, sino que tiene que ver con la dedicación que le ponga cada uno a las cosas que se proponga. Cuando más trabajemos, más profesionales seremos y más nos acercaremos a la persona que queremos ser.

-Teniendo en cuenta que la próxima temporada de la NBA va a comenzar más tarde y podría coincidir con los Juegos Olímpicos, ¿rechazarías una propuesta de un equipo de la NBA para evitar esa superposición o dejarías de lado los Juegos?

-Si hubiera conflicto podría ser con los tres o cuatro equipos que podrían llegar a la etapa final de la NBA. Claro que me gustaría ser parte de alguno de ellos para luchar por un nuevo anillo, pero eso no lo podemos hacer. Espero que la NBA busque un formato de competición que se superponga con los Juegos y que no comprometa a ningún jugador, ya no sólo mi posible participación.

-¿Qué influencia tiene haber sido entrenador por Phil Jackson?

-Haber sido entrenador por Jackson o por Gregg Popovich, es un privilegio. Porque se convierten en profesores, más que entrenadores, porque tiene hasta una relación casi paternal con los jugadores. Y te dejan muchos aprendizajes y por eso creo que, de alguna forma, a mí me encanta transmitir también esos valores. También Kobe tenía esa devoción por transmitir conocimientos, por intermedio de charlas, libros, academias, podcast, de todo y llegar a la mayor cantidad de personas.