Por qué Stephanie Demner le cambió la vida a Guido Pella

"Es la persona más intensa que conocí en mi vida", dice Guido Pella sobre Stephanie Demner Fuente: LA NACION - Crédito: Instagram

Es el mejor momento de la carrera tenística de Guido Pella , que este miércoles disputará los cuartos de final de Wimbledon ante el español Roberto Bautista Agut. Paralelamente, es una etapa emocional muy importante de su vida y en ello mucho tiene que ver su relación con Stephanie Demner, modelo e influencer.

Stephanie Demner publica asiduamente fotos en su cuenta de Instagram

Presente en cada partido de Pella en el All England, Demner juega un papel fundamental. "Es la persona con más intensidad que conocí en mi vida. Yo soy una persona con poca paciencia y me hace muy bien que ella sea así. Me encanta lo que ella le agregó a mi vida porque es distinta a mi. Cuando sufro una derrota dura o tengo un mal día, que vuelvo a casa o al hotel medio bajoneado, ella está chispita, me hace chistes, trata de levantarme el ánimo", admitió Guido en una nota en "Los Angeles de la mañana", en la que estaba acompañado por su pareja. Certificando lo que dijo en reiteradas notas en los últimos tiempos: cómo cambió su cabeza, pensando más en positivo.

