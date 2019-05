Sin respuestas: Real Madrid se despidió con otra derrota en el Bernabéu Fuente: AFP

Se terminó la pesadilla del Real Madrid : la temporada 2018/2019 fue una de las peores de su historia. Relegados en La Liga de España con una histórica diferencia con respecto al Barcelona, eliminados de Europa por el Ajax, con tres técnicos en un mismo año, un plantel devaluado y sin títulos más allá del Mundial de Clubes, el conjunto de Zinedine Zidane se fue silbado por el Santiago Bernabéu después de su derrota por 2-0 frente al Betis.

"Yo soy responsable de esto. Cuando una temporada empieza mal y luego no te jugás nada, mantener la motivación es muy complicado. Cuando veo la semana con mis jugadores pienso que vamos a hacer un buen partido, pero luego no lo hacemos. Queremos pero no podemos, y al final se ve en el campo. No hay excusa", reflexionó el entrenador francés, que regresó a la Casa Blanca tras las decepcionantes etapas de Julen Lopetegui y Santiago Solari.

Por octava oportunidad en la historia de la Liga, el Real Madrid sufrió 12 derrotas. Solo una vez perdió más partidos: fue en la campaña 1973/1974, cuando cayó en 13 oportunidades y finalizó en el octavo puesto. Fue también la segunda temporada con más derrotas en su historia: acumuló 18, al igual que en 1995/1996, una menos que en 1984/1985. Con ocho derrotas en el Bernabéu, igualó la mayor cantidad de traspiés en casa, establecida en 1995/1996.

Sin embargo, el dato más contundente para describir la decepcionante producción del Merengue es su diferencia con respecto al Barcelona: el club catalán, ya campeón, finalizará a 18, 19 o 21 puntos dependiendo de su resultado en la última jornada frente al Eibar. Nunca antes la distancia había sido tan grande: en 2017/2018 el Barça había establecido un récord de 17 unidades.

También fue una de las mayores anemias ofensivas de su historia, con apenas 63 goles en La Liga. Fueron 31 menos que hace un año, 31 tantos que casualmente son los que había construido Cristiano Ronaldo , hoy en la Juventus: CR7 había sumado 26 dianas y repartido 5 asistencias en la última liga antes de marcharse a la Serie A italiana. Clara muestra de la influencia que ejercía el astro portugués, por lejos la figura que más extraña la Casa Blanca.

"Esta ha sido una temporada muy dura, de las más duras. Ahora hay que ver en lo que hemos fallado para no cometer los mismos errores. Hay que trabajar para no hacer lo que hemos hecho en esta", definió Marcelo, quien no fue convocado a la Copa América, después de los silbidos de su propia hinchada.

La pretemporada que comenzará el próximo 8 de julio en Valdebebas, antes de mudarse a Beverly Hills, Estados Unidos, durante diez días, será intensa con múltiples cambios en el plantel. Gareth Bale, el más cuestionado, es una de las estrellas que podrían emigrar, mientras se rumorea que la contratación de Eden Hazard, la figura del Chelsea, es un secreto a voces.

"Soy el entrenador y siempre voy a hacer lo que yo quiero; si no es así, me marcho", anticipó Zidane en una rueda de prensa durante la semana, después de ser consultado acerca de la posible marcha de Keylor Navas, relegado después de la llegada de Thibaut Courtois. Amén de las decisiones que el francés tome, la única certeza en la Casa Blanca es que no pueden repetir el fracaso de una temporada que llegó a su fin con una derrota inesperada que se hizo costumbre.