La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura, las ligas de Europa y el Argentina Open
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 9 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Barracas Central vs. Gimnasia (LP). TNT Sports
- 19.15 Estudiantes (LP) vs. Deportivo Riestra. ESPN Premium
- 19.15 Lanús vs. Talleres. TNT Sports
- 21.30 Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
Liga de España
- 17 Villarreal vs. Espanyol. Dsports+ (1613)
Serie A
- 14.30 Atalanta vs. Cremonese. Disney+
- 16.30 Roma vs. Cagliari. ESPN
Championship
- 17 Sheffield United vs. Middlesbrough. Disney+
Superliga de Turquía
- 14 Fenerbache vs Genclerbirligi. Fox Sports 2
Sub 20 femenino
- 18 Argentina vs. Perú. Dsports (1617)
TENIS
Argentina Open
- 13 La primera rueda, con Damir Dzumhur vs. Hugo Dellien, Lautaro Midón vs. Pedro Martínez. TyC Sports
- 18.30 La primera rueda, con Andrea Pellegrino vs. Tomás Martín Etcheverry y Alex Barrena vs. Vit Kopriva. TyC Sports
HOCKEY
Pro League
- 11 Países Bajos vs. Inglaterra, por el torneo masculino. Disney+
- 13:30 Bélgica vs. Alemania, por el torneo femenino. Disney+
- 19.30 Países Bajos vs. Inglaterra, por el torneo femenino. Disney+
BÁSQUETBOL
Champions League Américas
- 19.10 Obras vs. Flamengo. DSports 2 (612)
- 22.10 Instituto vs. UDEC. DSports 2 (612)
