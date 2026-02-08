LA NACION

La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura, las ligas de Europa y el Argentina Open

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Futbol Torneo Apertura Fecha 2: Estudiantes de La Plata vs Boca Jrs en Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en La Plata, Argentina.
Futbol Torneo Apertura Fecha 2: Estudiantes de La Plata vs Boca Jrs en Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en La Plata, Argentina. Ignacio Amiconi

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 9 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Barracas Central vs. Gimnasia (LP). TNT Sports
  • 19.15 Estudiantes (LP) vs. Deportivo Riestra. ESPN Premium
  • 19.15 Lanús vs. Talleres. TNT Sports
  • 21.30 Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium

Liga de España

  • 17 Villarreal vs. Espanyol. Dsports+ (1613)

Serie A

  • 14.30 Atalanta vs. Cremonese. Disney+
  • 16.30 Roma vs. Cagliari. ESPN
Paulo Dybala, jugador de Roma
Paulo Dybala, jugador de RomaGiuseppe Bellini - Getty Images Europe

Championship

  • 17 Sheffield United vs. Middlesbrough. Disney+

Superliga de Turquía

  • 14 Fenerbache vs Genclerbirligi. Fox Sports 2

Sub 20 femenino

  • 18 Argentina vs. Perú. Dsports (1617)

TENIS

Argentina Open

  • 13 La primera rueda, con Damir Dzumhur vs. Hugo Dellien, Lautaro Midón vs. Pedro Martínez. TyC Sports
  • 18.30 La primera rueda, con Andrea Pellegrino vs. Tomás Martín Etcheverry y Alex Barrena vs. Vit Kopriva. TyC Sports
Tomás Etcheverry se presenta en el Buenos Aires contra el italiano Pellegrino
Tomás Etcheverry se presenta en el Buenos Aires contra el italiano PellegrinoPAUL CROCK - AFP

HOCKEY

Pro League

  • 11 Países Bajos vs. Inglaterra, por el torneo masculino. Disney+
  • 13:30 Bélgica vs. Alemania, por el torneo femenino. Disney+
  • 19.30 Países Bajos vs. Inglaterra, por el torneo femenino. Disney+

BÁSQUETBOL

Champions League Américas

  • 19.10 Obras vs. Flamengo. DSports 2 (612)
  • 22.10 Instituto vs. UDEC. DSports 2 (612)
