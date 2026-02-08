La agenda de la TV del lunes: el torneo Apertura, las ligas de Europa y el Argentina Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 9 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17 Barracas Central vs. Gimnasia (LP). TNT Sports

19.15 Estudiantes (LP) vs. Deportivo Riestra. ESPN Premium

19.15 Lanús vs. Talleres. TNT Sports

21.30 Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium

Liga de España

17 Villarreal vs. Espanyol. Dsports+ (1613)

Serie A

14.30 Atalanta vs. Cremonese. Disney+

16.30 Roma vs. Cagliari. ESPN

Paulo Dybala, jugador de Roma Giuseppe Bellini - Getty Images Europe

Championship

17 Sheffield United vs. Middlesbrough. Disney+

Superliga de Turquía

14 Fenerbache vs Genclerbirligi. Fox Sports 2

Sub 20 femenino

18 Argentina vs. Perú. Dsports (1617)

TENIS

Argentina Open

13 La primera rueda, con Damir Dzumhur vs. Hugo Dellien, Lautaro Midón vs. Pedro Martínez. TyC Sports

18.30 La primera rueda, con Andrea Pellegrino vs. Tomás Martín Etcheverry y Alex Barrena vs. Vit Kopriva. TyC Sports

Tomás Etcheverry se presenta en el Buenos Aires contra el italiano Pellegrino PAUL CROCK - AFP

HOCKEY

Pro League

11 Países Bajos vs. Inglaterra, por el torneo masculino. Disney+

13:30 Bélgica vs. Alemania, por el torneo femenino. Disney+

19.30 Países Bajos vs. Inglaterra, por el torneo femenino. Disney+

BÁSQUETBOL

Champions League Américas