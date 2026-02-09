Camilo Ugo Carabelli, campeón del Challenger de Rosario en medio de un clima enrarecido

ROSARIO.– Un año atrás, Camilo Ugo Carabelli llegó a esta ciudad en el puesto 110 del ranking. Después de consagrarse este domingo bicampeón del Rosario Challenger 125 ascenderá hasta el 45º lugar, a dos escalones de su mejor ubicación. Un verdadero luchador del circuito que atraviesa su mejor momento y se consolida como uno de los referentes del tenis argentino.

En la final en el majestuoso Jockey Club, el porteño venció con autoridad por 6-2 y 6-3 en 1h42m a su compatriota Román Burruchaga, que antes de las semifinales del sábado denunció haber recibido amenazas por parte de apostadores para que se deje ganar el encuentro, en el que luego vencería al taiwanés Chun-hsin Tseng. Un hecho que había ocurrido en el transcurso de la semana con el español Nicolás Sánchez-Izquierdo empañó el segundo certamen profesional en importancia del país, detrás del Argentina Open en el Buenos Aires, cuyo cuadro principal comienza el lunes.

“Creo que me voy a venir a vivir a Rosario”, bromeó Ugo Carabelli en el centro del court central al recibir el premio. “Vine con algunas dudas, con poca confianza; venía de perder tres partidos seguidos en un arranque complicado de año en el que defiendo muchos puntos, así que estoy muy contento.”

Ugo Carabelli y su revés de dos manos Gonzalo Colini - Prensa Challenger de Rosario

Se trata del noveno título Challenger para Ugo Carabelli, aunque no festejaba desde la primera versión de este certamen, el que más puntos otorga de todos los que hay en la Argentina. El triunfo le permite conservar los 125 puntos cosechados un año atrás, escalar tres puestos en el ranking mundial (el tercero mejor entre sus compatriotas, detrás de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez) y sumar confianza de cara a la parte más exigente de la temporada de polvo de ladrillo.

A los 26 años, quien en sus inicios era un chico rebelde que no terminaba de adaptarse a las exigencias del tenis profesional, parece haber encontrado la madurez para explotar su mejor tenis. “Fueron muchos años de psicólogo”, dijo en una entrevista tras llegar a las semifinales del ATP 500 de Río del año pasado. “Crecí un montón en el trabajo, el día a día”, agregó en la conferencia de prensa, a la que entró preguntando por el resultado de San Lorenzo, uno los múltiples tatuajes que adornan su cuerpo. “Hace bastante vengo trabajando muy bien alimentándome y descansando diferente, cosas a las que antes no le daba bola. De a poco los resultados se fueron dando. Ojalá pueda seguir así.”

Ugo Carabelli y un trago refrescante después de la final Luciano Bisbal - Prensa Challenger de Rosario

Su rival, hijo de Jorge Luis Burruchaga, llegaba a la final en gran forma, sin haber cedido sets. Sin embargo, de entrada fue Ugo Carabelli el que impuso condiciones. Los peloteos largos terminaban con puntos en su poder. Cuando Burruchaga quería cambiar el ritmo, fallaba. Cuando él aceleraba, lograba desequilibrar. Así se adelantó 6-2 y 4-1 y saque, hasta que llegó una leve reacción de Burruchaga, que recién entonces entró en ritmo y emparejó las acciones. Pudo quebrar por única vez, se acercó hasta el 3-4, pero no aprovechó cuando estuvo cerca de igualar y terminó desestabilizándose.

“No pude jugar mi mejor tenis hoy, pero fue una semana positiva. El año recién empieza y espero seguir por este camino”, analizó Burruchaga, quien jugó los últimos dos partidos con dos agentes de seguridad detrás de su banco. ¿Cómo lo afectó esta situación? “Me jodió un poco”, respondió a la consulta de La Nación tras el partido. “Lamentablemente son cosas que suelen pasar, pero esta vez fue un poco más fuerte. Ojalá no pasen más”.

El ganador también se refirió a los hechos: “A mí nunca me llegó ninguna amenaza por whatsapp como a ellos. A veces por Instagram nos comentan alguna foto amenazándonos. Ya es recontra normal. Suelen ser cuentas truchas. Pero una amenaza tan grande como la que denunciaron Román y Sánchez Izquierdo nunca me pasó”.

Román Burruchaga, en acción en Rosario Gonzalo Colini - Prensa Challenger de Rosario

Desde la oficina de prensa de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ratificaron a La Nación las acusaciones vertidas por los jugadores afectados e indicaron que, en el caso de Burruchaga, se trataría de un número local, y en el caso del español, uno de su país. “Al tomar conocimiento del hecho pone en aviso a unidad de Flagrancia quien indicó custodia, relevamiento de datos aportados en la denuncia y relevamiento sobre la línea telefónica desde donde lo mensajean. En ambos pasos se les solicitaba perder sus respectivos partidos acompañados de amenazas de diversos tenores. Desde Fiscalía se preservan algunos detalles para la investigación”, informaron.

Lo mejor de la final

Ahora, Camilo Ugo Carabelli viajará 300km a Buenos Aires en busca de ratificar su ascenso en el Argentina Open, donde en primera rueda tendrá enfrente a Francisco Comesaña, otro de los baluartes del tenis nacional. Burruchaga también estará en la gran cita y se medirá con el serbio Laslo Djere. “Es el mejor torneo del año, se disfruta mucho, pero todavía no puedo pensar mucho en eso, seguramente mañana pondré la cabeza ahí”, admitió. “Ahora mi objetivo es sobrevivir a la gira de polvo de ladrillo, ya que defiendo muchos puntos el año pasado. Hay que ir día a día”.