Abierto de Estados Unidos: el “derrotando la campana” de Hilario Ulloa, polo visto desde drones y el gol de oro de Facundo Pieres

Picture🤳evidence of the La Elina boys feeling like finalists!



In a close finish, La Elina triumphed over Tamera 10-9 to capture the first spot in the US Open Finals! ⚡️👏



Next up, Pilot vs. Park Place at 3pm ET!#USOpenPolo #USPALive



📸:©Agustina Fonda/@globalpolotv pic.twitter.com/tuqNv0puOE