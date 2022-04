Patricio Heras volvió a jugar un torneo de singles en la Argentina tras cumplir la sanción por arreglo de partidos

El tenista argentino Patricio Heras, que en julio de 2021 cumplió una sanción de tres años por haber arreglado un partido en el Challenger de Barranquilla 2015 y por no haber informado sobre otros intentos de soborno durante agosto y septiembre de 2015, volvió a competir esta semana en singles por primera vez, en un certamen realizado en nuestro país.

Heras, de 33 años y sin ranking ATP, que también fue multado con 26.000 dólares, participó de la Pre Qualy del Challenger de Buenos Aires 2, cuyo cuadro principal comenzará el lunes próximo sobre el polvo de ladrillo del club Náutico Hacoaj, en Tigre.

El tenista argentino Patricio Heras jugando la Pre Qualy del Challenger de Buenos Aires 2, en Tigre.

Nacido en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, el 21 de enero de 1989, Heras ganó cuatro partidos de la Pre Qualy antes de caer este miércoles por 6-4 y 7-6 (8-6), en los cuartos de final, frente a Tomás Farjat, de 21 años, 696° del ranking ATP y primer favorito del torneo.

La Pre Qualy del certamen estuvo habilitada únicamente para afiliados a la Asociación Argentina de Tenis. El valor de la inscripción fue de 4400 pesos.

El último partido oficial individual de Heras (su mejor ranking individual fue 269° en 2013) había sido en julio de 2018, en el Challenger de Tampere, Finlandia (caída en la primera ronda frente al polaco Kamil Majchrzak).

Finalizado el castigo de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA; en el momento de la sanción se denominaba Unidad de Integridad del Tenis, TIU), Heras se dedicó a ser entrenador en la academia del Racket Club, en Palermo. De todos modos, este año ya había jugado un partido oficial, aunque en la especialidad de dobles. Fue durante la primera semana de marzo, en el M15 de Antalya, Turquía: junto con Lucas Cotler, a quien entrena, perdió 6-3 y 6-3 frente al rumano Bogdan Lonut Apostol y el italiano Gabriele Piraino.

En julio de 2021 finalizó la suspensión por tres años de Patricio Heras por arreglo de un partido en el Challenger de Barranquilla 2015. Instagram Patricio Heras

En su momento, la ex TIU comunicó que la sanción a Heras se había basado en la evidencia que reunió. Algo similar pasó con el bonaerense Nicolás Kicker, que el 19 de junio de 2018 fue suspendido por tres años y multado con US$ 25.000 por arreglar un partido en el Challenger de Padua (Italia), en junio de 2015, y otro en Barranquilla, en el mismo torneo en el que lo hizo Heras. En marzo de 2020 a Kicker le achicaron el castigo a dos años y ocho meses; volvió a jugar en febrero de 2021.

También en junio de 2018, el rosarino Federico Coria fue sancionado: lo suspendieron por ocho meses y lo multaron con US$ 10.000 (reducido a dos meses y a US$ 5000) por no reportar “enfoques corruptos” y no colaborar con una investigación de la ex TIU, según la versión oficial.