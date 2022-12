Abierto de Palermo: Camilo Castagnola y Poroto Cambiaso son primos y amigos pero se enfrentan en la final La Natividad vs. La Dolfina

escuchar

Una calle los separa. De un lado de la vía Alejandro Petión, en Cañuelas, está el club La Dolfina. Enfrente, La Natividad. Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso y Camilo ‘Jeta’ Castagnola sólo tenían que cruzarla para ir a jugar. Así transcurrió su infancia. No fue hace mucho. Poroto acaba de cumplir 17 años. Jeta está por cumplir 20. Siguen siendo chicos, pero son grandes jugadores. Enormes. Tanto que son las figuras de sus equipos en la gran final de este sábado a las 16.30, la del Campeonato Argentino Abierto.

Poroto Cambiaso y Jeta Castagnola son de esos distintos, que se salen del molde y aparecen de tanto en tanto. Talento puro. Poroto, hijo de Adolfo Cambiaso, debutó en Palermo en 2021 en La Dolfina Brava y subió este año al primer equipo para cumplir el sueño de su padre de jugar juntos. Un sueño que rápidamente se quedó corto. Ahora van por el premio mayor de ser campeones del Abierto de Palermo.

Adolfo Cambiaso (n.) festeja el triunfo sobre Ellerstina del último domingo y el pase a su primera final del Campeonato Argentino Abierto. LA NACION/Fabian Marelli

Jeta es hijo de Bartolomé Castagnola y de Camila Cambiaso, la hermana de Adolfo. Tras conquistar el Argentino el año pasado, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 10 goles de handicap, con 18 años y 364 días. Ahora, con 48 tantos, es el máximo goleador del certamen. Con 42 lo sigue... Poroto.

No sólo un primo tiene Jeta Castagnola en la definición de Palermo: su hermano, Barto, es compañero en La Natividad. Sergio Llamera

El hecho de que hoy estén frente a frente vistiendo camisetas distintas no lacera su amistad ni en lo mínimo. El miércoles por la mañana ganaron juntos el Abierto Juvenil y, mientras planeaban dónde ver juntos Argentina vs. Polonia, posaron para LA NACION. “Una toma como primos, una como rivales”, pidió el fotógrafo. La primera salió fácil. La segunda se complicó: Poroto no podía borrar la sonrisa. “Es un tarado, así no se puede”, bromeó Jeta. “¿Vos cómo hacés? No se te mueve un pelo”, retrucó Cambiaso ante la seriedad del primo.

No había forma de que Poroto no se riera, o al menos no sonriera, cuando Camilo y él tenían que estar serios para una foto; "Es un tarado. Así no se puede", le espetó Jeta, con el humor y la confianza que le da ser amigo de su primo. Rodrigo Nespolo - LA NACION

–¿Están más acostumbrados a jugar juntos o a jugar en contra?

–PC: En contra, ¿no?

–CC: Creo que jugamos más en contra. Copa de Oro en Inglaterra, US Open. Todos los años afuera hemos jugado en contra.

–PC: Jugamos un par torneos juntos, pero la mayoría de las veces en contra. Afuera jugamos muchas veces en contra.

–¿Cómo es el balance?

–CC: Venimos palo y palo, me parece [risa].

–PC: Jugamos muchos partidos. No llevamos la cuenta.

–Cuando eran más chicos, ¿jugaban mucho juntos?

–PC: No tanto, porque yo todavía no jugaba la Copa Potrillos ni los torneos de menores cuando ellos ya sí. Y después ellos empezaron a jugar torneos más grandes y yo era más chico, venía más de a poco. Después, ya en el alto, empezamos a jugar más en contra.

–¿Cómo era la relación en tanto primos, más allá del polo?

–CC: Re bien. Vivíamos ahí, al lado, así que siempre una relación bárbara.

La habilidad de Jeta Castagnola

–¿Qué les gusta de jugar juntos y qué de jugar enfrentados?

–PC: De jugar juntos, la buena onda. Después de jugar nos juntamos en las caballerizas a tomar unos mates y nos matamos de risa. Tenemos la mejor onda. Eso es lo más divertido. De jugar en contra, no hay muchas cosas divertidas [risa].

–CC: Es re divertido y es muy fácil jugar con él. Te ordena mucho, te la hace muy simple. De jugar en contra no me gusta nada. ¿Qué me va a gustar?

–Poroto, es tu primera final. ¿Cómo viviste esta semana?

–Estoy disfrutando mucho. Disfruto el día por día, jugar las prácticas con el resto del equipo. Los partidos en Palermo están siendo muy divertidos y mis compañeros me la están haciendo muy fácil. Así que estoy disfrutando todos los días y creo que la final va a ser lo mismo, lo que más voy a disfrutar.

El talento de Poroto Cambiaso

–Después de la semifinal con Ellerstina, tu papá dijo que estaba nervioso y que vos lo salvaste...

–PC: No, ¿qué lo voy a salvar? Tenemos dos compañeros que siempre andan bien y tienen una experiencia tremenda, y más en partidos como ésos en Palermo. Yo no salvé a nadie; más bien me salvaron ellos a mí.

"No, ¿qué voy a salvar a mi papá? Tenemos dos compañeros que siempre andan bien y tienen una experiencia tremenda, y más en partidos como ésos en Palermo. Yo no salvé a nadie; más bien me salvaron ellos a mí" Poroto Cambiaso, número 3 de La Dolfina

–Jeta, son el campeón defensor. ¿Qué diferencias ves de lo previo a la final del año pasado a ésta?

–CC: No hay diferencia. Es una final de Palermo y es lo más lindo que hay. Trato de disfrutar todo lo que hacemos esta semana y estoy ansioso por que empiece el partido.

–Habían empezado bien en Tortugas, bajaron el nivel en Hurlingham y en Palermo lo recuperaron. ¿Cómo llegan a la final?

–CC: No sé si muy bien. Medio a los ponchazos, pero llegamos a la final. Es una final de Palermo. Hay que tratar de jugar bien y divertirse.

Velocidad, taqueo, gran remate y efectividad en los penales: sus virtudes hacen a Camilo Castagnola máximo anotador del Abierto, con 48 tantos en cuatro partidos y un imponente promedio de 12. Sergio Llamera

–¿Qué te parece que les falta para llegar al nivel que tenían el año pasado?

–PC: Tomo nota yo ahora [risa].

–CC: No sé, la verdad. Jugamos contra buenos equipos y conseguimos ganar, que era lo importante. Tenemos chukkers que son buenos y chukkers que no.

–¿De qué tienen que cuidarse de La Dolfina?

–CC: No sé, no está tan fácil jugarle. Decime vos [risa].

–¿Y cómo se le gana a La Natividad?

–PC: No sé bien. Lo más importante es mantener un orden durante todo el partido, que es lo más difícil. Tener una intensidad todo el partido. De ahí a ganarlo, pueden pasar muchas cosas. Va a ser difícil.

La bocha tiene destino de arco: Poroto lleva el número 3 pero convierte mucho y por eso lleva 42 tantos en el torneo, con una media de 10,5. Fabian Marelli - La Nacion

"Obviamente, estaría buenísimo jugar juntos la Triple Corona. Estaría tremendo. Ahora estamos cada uno en su equipo y estamos muy contentos. Vamos a ver qué pasa más adelante”" Camilo Castagnola, número 1 de La Natividad

–¿Tienen pensado jugar juntos Triple Corona en algún momento?

–PC [a Camilo]: ¿Querés responder vos, pa?

–CC: Obviamente, estaría buenísimo. Estaría tremendo. Ahora estamos cada uno en su equipo y estamos muy contentos. Vamos a ver qué pasa más adelante.

Si algún unieren fuerzas en la Triple Corona, será dificilísimo para a los Castagnola y Cambiaso; a ellos les gustaría, pero no saben qué será del futuro. Rodrigo Nespolo - LA NACION