Abierto de Palermo: en medio del sufrimiento por la eliminación y por Nicolás Pieres, Ellerstina fue honorable, ganó e hizo finalista a La Dolfina

Grandeza. Grandeza de La Dolfina, que en el año de transición terminó arreglándoselas en una zona dura para llegar por 21ª vez en sus 22 años al partido más importante del mundo. Grandeza de Ellerstina, que sin nada práctico en juego salió a ganar, y con qué actitud, por más que eso beneficiara a su archirrival. Entre la vigencia asombrosa de un equipo y la hidalguía deportiva del otro, La Dolfina se clasificó finalista del Campeonato Argentino Abierto, que definirá el próximo sábado contra RS Murus Sanctus o La Natividad, que resolverán este domingo el otro grupo.

El equipo de Cañuelas necesitaba una mano de su adversario de toda la vida, y vaya si la tuvo: Ellerstina venció por 15 a 13 a La Ensenada, una de las varias sorpresas de este Abierto de Palermo, y terminó su 2021 con la tristeza de la eliminación, consumada con la victoria de La Dolfina sobre La Irenita un rato antes, pero también la satisfacción de hacer lo que correspondía. Contra toda especulación, que por cierto no tenía mucho sentido dada la trayectoria de los Pieres, la Z salió a ganar. Sin arriesgar de más los caballos, algo totalmente lícito, y con el dolor de ya no tener chances de ser campeón del máximo torneo del planeta, algo que intenta desde 2013 sin éxito, a pesar de su poderío como organización.

El último encuentro de la zona A no dejó conforme a ninguno, porque La Ensenada, que tenía esperanzas de lograr un batacazo. Dos, en realidad: derrotar a Ellerstina y, sobre todo, pasar a la final de Palermo, un mérito que ningún equipo de 33 goles de handicap consiguió en este siglo (el último fue La Cañada, en 1999, con los hermanos Novillo Astrada). Demasiado hizo en esta temporada, volteando a La Dolfina en La Catedral y a La Natividad en Tortugas.

Ataca Juan Britos, que sufrió la pérdida de una yegua (lesión en una mano) en el cuarto chukker, frente a Gonza Pieres; La Ensenada dio batalla hasta el cierre y concluyó un muy buen 2021 para el club de Luján. Christian Grosso

Es cierto que no estuvo en el nivel de esos días, sobre todo el de la victoria contra Adolfo Cambiaso y compañía. Se demoró con la bocha, se desorganizó en defensa. No era fácil, claro: tal vez nunca hayan sentido tanta presión sus cuatro jugadores. Una muestra: cuando Hilario Ulloa fue suspendido por dos minutos en el quinto chukker y La Ensenada quedó con un hombre más en la cancha, fue dominado a tal punto que no pasó el medio del campo. Se amontonó en las marcas y no encontró la bocha.

Pero así y todo dio pelea y se mantuvo a flote. Llegó a estar 5-12, cerró en 13-15, contra un Ellerstina que llegaba al desenlace por inercia. Al del partido y su 2021. “Una temporada de m... Pero bueno, lo que importa es que Nico está bien. Es lo único que me importa”, comentó Facundo Pieres. Nico es Nicolás, su hermano menor, que sufrió un fuerte accidente en el Abierto de Hurlingham y viajó a Estados Unidos para operarse. La intervención fue positiva, pero hoy por hoy no está nada claro su futuro polístico.

Así, entre la preocupación grande por uno de los suyos, la desazón por estar fuera de carrera por lo que lo obsesiona cada año y el deber moral, Ellerstina mostró su honor. La Ensenada, su interesante porvenir. Y La Dolfina, la enormidad ya no de un equipo, sino de un club que, esté quien esté en su formación, sigue siendo protagonista cada año del partido de polo más grande del orbe.

