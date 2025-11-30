LA NACION

Reinas del polo. Todas las fotos y los personajes del torneo que reunió en la cancha a Mia y Myla Cambiaso

Las hermanas, hijas del mejor jugador del mundo, hicieron podio con su equipo Murus Sanctus en La Hache Queens Cup, una nueva cita imperdible del calendario polero femenino

Mia y Myla Cambiaso fueron dos de las jugadoras más destacadas del torneo La Hache Queens Cup, organizado por Luisa Demarchi Braun e Hilario Ulloa, dueño del club La Hache, de Pilar
Mia y Myla Cambiaso fueron dos de las jugadoras más destacadas del torneo La Hache Queens Cup, organizado por Luisa Demarchi Braun e Hilario Ulloa, dueño del club La Hache, de PilarCortesía: Aligariador PH

A fuerza de torneos, polistas eximias y mujeres que tienen gran espíritu emprendedor, como Luisa Demarchi Braun, el polo femenino se hace un lugar en un mundo de hombres. En plena temporada alta de polo en Argentina, La Hache Queens Cup (se jugó en el club homónimo en Pilar) se instala como una de las copas femeninas más relevantes en la escena nacional.

En acción. Mia Cambiaso, de Murus Sanctus, marca a una de las jugadoras de El Bambú Polo Cortesía Snoopy Polo
La felicidad de las campeonas, aún con los cascos puestos, apenas terminado el partido: Mia Cambiaso, la inglesa Milly Hine, Myla Cambiaso y la francesa Corinne RicardCortesía Snoopy Polo
El podio de La Hache Queens Cup, plagado de sonrisas, emoción y regalos. De izquierda a derecha: Corinne Ricard, Myla Cambiaso, Luisa Demarchi Braun, Hilario Ulloa, Mia Cambiaso y Milly HineCortesía Snoopy Polo

Fueron 48 las players que participaron en ese campeonato, organizado por Luisa Demarchi (con la dirección de Hilario Ulloa, el dueño del club La Hache) y en la categoría de alto handicap (16 a 20 goles), Murus Sanctus se consagró campeón. En ese equipo brillaron las hermanas Mia y Myla Cambiaso (juegan con los cascos de la bandera argentina, como su papá, Adolfo Cambiaso), junto a Corinne Ricard y Milly Hine. Horse Go y Medicus estuvieron entre los sponsors más importantes.

Y tras varias jornadas de buen nivel de polo, hubo podio (repleto de emoción y de premios) y un festejo final con un after memorable, musicalizado por el DJ Tucu Ledesma.

Todas y todos felices, en pocos días, los organizadores empiezan a soñar la versión 2026 de un torneo que llegó para quedarse.

Las hermanas Mia y Myla Cambiaso juegan con cascos con la bandera argentina similares a los que suele usar su famoso papáCortesía Aligariador PH
Agustina Braun Blaquier -mamá de la organizadora, Luisa Demarchi-, en el podio junto a Eloísa Alba, ganadora del premio Fair Play
La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semanaMichaël Alesi/Princely Palace
