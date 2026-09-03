Por qué interrumpieron el partido entre Boca y Vélez en el minuto 10

El enfrentamiento entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba vivió un momento inusual, ya que al alcanzar los diez minutos del primer tiempo, el juego cesó por completo. Esta pausa, que sorprendió a los espectadores casuales, respondió al cumplimiento estricto de una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitida apenas horas antes. El ente regulador dictó la medida para todas las categorías del ámbito local, tanto en disciplinas masculinas como femeninas, con el fin de rendir homenaje a Lionel Messi tras su retiro formal de la selección argentina.

La resolución número 6940, firmada por la Mesa Directiva de la entidad, estableció el cese obligatorio de todas las acciones en el campo durante 60 segundos para brindar aplausos al capitán que marcó una era en la Albiceleste. La elección del minuto diez como instante preciso para el tributo posee un carácter simbólico evidente. El número alude al dorsal emblemático que Messi utilizó durante su trayectoria histórica con la camiseta nacional.

El boletín Nº 6940 obliga a interrumpir todos los partidos del fútbol local para homenajear a Lionel Messi Asociación del Fútbol Argentino

El jugador rosarino se convirtió en el futbolista con mayor cantidad de presencias, con un total de 207 partidos, y ostenta el récord de goles convertidos con 125 conquistas. La interrupción en el estadio cordobés permitió que los protagonistas y el público presente acompañaran el reconocimiento con ovaciones y banderas alusivas al ídolo. Además, el protocolo exigió que los estadios dotados de pantallas gigantes proyectaran un video institucional sobre la figura del astro antes del inicio de los compromisos. Esta directiva alcanzará también a las ligas de futsal y fútbol playa, por lo que será una jornada de tributo a nivel nacional en respuesta a la carta pública que el delantero difundió en sus redes sociales.

El contexto del retiro de Messi genera una profunda incertidumbre sobre el porvenir del seleccionado nacional. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y figuras clave como Emiliano “Dibu” Martínez y Leandro Paredes aguardan el desarrollo de los próximos meses para definir sus situaciones personales. Scaloni confirmó su continuidad hasta el final del año, momento en el cual expira su vínculo contractual vigente.

El adiós a Lionel Messi marca el cierre de una época dorada para el fútbol argentino Stephanie Scarbrough - AP

Mientras tanto, la AFA considera la organización de un partido de despedida en el estadio Monumental, aunque la cúpula dirigencial liderada por Claudio Tapia prefiere la prudencia. La reciente muerte de Jorge Messi, padre del futbolista, y el duelo privado de la familia imponen una pausa necesaria antes de avanzar con cualquier plan festivo o protocolar. Por lo pronto, el homenaje en el campo de juego sustituyó cualquier evento formal inmediato.

El partido de Copa Argentina, arbitrado por Sebastián Zunino y con la asistencia de Maximiliano Del Yesso y Pablo González, representó el escenario principal para este tributo masivo. Los futbolistas en cancha, junto a los cuerpos técnicos, frenaron el ritmo frenético del juego para honrar la partida del diez. La medida refleja el impacto cultural del jugador en el tejido social del país, donde la AFA reforzó la idea de que este ciclo dorado terminó de manera definitiva.

Tras el retiro de Nicolás Otamendi y Lionel Messi, Lionel Scaloni podría seguir el mismo camino [e]Carlos Ravazzani,Regiment of - XinHua

La decisión de Messi de abandonar el fútbol internacional tras la final del Mundial 2026 ante España cerró una trayectoria de casi dos décadas. El estadio con las dos hinchadas dejó de lado el partido y se unió por algunos segundos, roto por aplausos unísonos, para despedir una etapa dorada del fútbol argentino.