Lionel Messi, EN VIVO: el retiro de la selección y todas las reacciones a su despedida hoy
El capitán anunció oficialmente su retiro tras perder la final de la Copa del Mundo de 2026; los mensajes de su compañeros y familia tras la noticia
a reacción de Rodrigo de Paul tras el anuncio del retiro de Messi de la Selección: “Sos eterno”
Lionel Messi anunció que se retira de la selección nacional, con la que salió campeón en el Mundial de Qatar en 2022. Tras esta noticia, Rodrigo de Paul, compañero de Messi en la Selección y en el Inter de Miami, con quien siempre se mostró un vínculo muy cercano de amistad, le dedicó unas palabras en el posteo del capitán.
“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección”, escribió el jugador.
Messi y su retiro de la selección argentina: demasiado fulgor para tan poco ocaso
Quiso y supo que iba a llegar a la selección argentina cuando España lo tironeaba para que cambiara de bandera, porque a esa edad adolescente podía ser influenciable. Y también tuvo muy en claro que llegó el momento de retirarse, ya maduro como futbolista, padre y ciudadano. La coherencia, tanto sentimental como futbolística, fue siempre de Lionel Messi; las dudas eran de los demás.
Cuando una noticia se ve venir pero igual no deja de impactar, como fue su anuncio de puño y letra de este lunes, es porque se está ante una historia tan vasta como inabarcable, que de eso se trata el vínculo de Messi con su selección, con su gente, la de la Argentina y la de tantas metrópolis y lugares recónditos que lo hicieron suyo.
Cambio de era: sin Messi y con Scaloni en duda, la selección abre un futuro lleno de interrogantes
Tal vez todo sería distinto si esa última jugada hubiera terminado en gol. La armó Lionel Messi, con un pase de cachetada para Giuliano Simeone. Llegó el centro y Marcos Senesi alcanzó a puntearla en el área chica, pero la pelota se fue pegada al palo derecho de Unai Simón. Si entraba y el final del Mundial era otro, el presente de la selección argentina probablemente no naufragaría hoy en un mar de incertidumbres. Quizás el debate sería otro: si este es ya el mejor equipo de todos los tiempos, si todavía existe algo más allá o cómo se hace para mantener alta la vara cuando no parece haber un rival capaz de discutirle la supremacía.
Pero el anticipo del defensor, con el reloj clavado en 119 minutos y 38 segundos, no entró. Una pelota que en cada repetición parece estar un poco más cerca y que, desde algunos ángulos, hasta da la sensación de haber traspasado el poste. Y con ella también empezó a cerrarse una época. Sobre todo después del retiro de la selección que Lionel Messi anunció este lunes, de las dudas que rodean la continuidad de Lionel Scaloni y ponen en riesgo el liderazgo futbolístico del equipo, dentro y fuera de la cancha, y hasta de la falta de amistosos confirmados para la fecha FIFA que comienza dentro de 21 días.
El posteo de Lionel Messi
Messi anunció que se retira de la selección argentina
Lionel Messi anunció que se retira de la selección argentina, con la que salió campeón en el Mundial de Qatar en 2022. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el 10 en su cuenta de Instagram con una foto de las tres páginas escritas a mano.
Según contó, el jugador de 39 años tomó esta decisión dos días después de la final de la Copa Mundial que Argentina perdió contra España, un mes y medio atrás. Entonces, su padre Jorge todavía estaba con vida, aunque atravesaba una dura enfermedad.
Cinco minutos después del anuncio que impactó a los argentinos y al mundo entero,el capitán publicó en sus redes sociales un emotivo video de su paso con la camiseta albiceleste, desde que comenzaba a dar sus primeros pasos con la sub-20 hasta el 19 de julio de 2026.El compilado de imágenes lleva como banda de sonido el tema Brindis, que la artista santafesina Soledad Pastorutti le cantó tras consagrarse campeón en Qatar 2022.