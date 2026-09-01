Lionel Messi, EN VIVO: el retiro de la selección y todas las reacciones a su despedida hoy

Messi y Scaloni dejaron bien alta la vara en una selección que ahora quedó sumergida en un mar de dudas Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Tal vez todo sería distinto si esa última jugada hubiera terminado en gol. La armó Lionel Messi, con un pase de cachetada para Giuliano Simeone. Llegó el centro y Marcos Senesi alcanzó a puntearla en el área chica, pero la pelota se fue pegada al palo derecho de Unai Simón. Si entraba y el final del Mundial era otro, el presente de la selección argentina probablemente no naufragaría hoy en un mar de incertidumbres. Quizás el debate sería otro: si este es ya el mejor equipo de todos los tiempos, si todavía existe algo más allá o cómo se hace para mantener alta la vara cuando no parece haber un rival capaz de discutirle la supremacía.

Pero el anticipo del defensor, con el reloj clavado en 119 minutos y 38 segundos, no entró. Una pelota que en cada repetición parece estar un poco más cerca y que, desde algunos ángulos, hasta da la sensación de haber traspasado el poste. Y con ella también empezó a cerrarse una época. Sobre todo después del retiro de la selección que Lionel Messi anunció este lunes, de las dudas que rodean la continuidad de Lionel Scaloni y ponen en riesgo el liderazgo futbolístico del equipo, dentro y fuera de la cancha, y hasta de la falta de amistosos confirmados para la fecha FIFA que comienza dentro de 21 días.