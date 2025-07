Por qué la MLS puede sancionar a Lionel Messi

La llegada de Lionel Messi impulsó un notable crecimiento en la Major League Soccer (MLS). Su impacto fue inmediato e impulsó a Inter Miami a obtener su primer título, la Leagues Cup. El N° 10 deslumbró con 58 goles y 26 asistencias en 68 partidos, lo que consolidó su estatus como figura clave de la liga. Sin embargo, su reciente ausencia en el Juego de las Estrellas en Austin, Texas, plantea interrogantes sobre posibles sanciones.

Lionel Messi se ausentó en el Juego de las Estrellas en Austin, Texas IRA L. BLACK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Por qué la MLS podría sancionar a Lionel Messi?

La MLS establece que un jugador que se ausenta del Juego de las Estrellas sin una justificación médica válida puede recibir una fecha de suspensión en el torneo regular. Inter Miami no proporcionó un parte médico que explicara la ausencia de Messi, lo que abre la puerta a una posible sanción. Existe un antecedente similar con Zlatan Ibrahimovic, quien fue suspendido en 2018 por no aceptar la convocatoria al Juego de las Estrellas.

Debido a su ausencia al Juego de las Estrellas, Messi podría ser sancionado por la MLS NurPhoto - NurPhoto

Hasta el momento, la MLS no emitió ninguna comunicación oficial sobre una posible sanción a Messi. La directiva de la liga planea contactar a Inter Miami para conocer las razones detrás de la ausencia del jugador y tomar una decisión al respecto.

El último partido de Messi

Messi disputó los 90 minutos completos en el partido contra New York Red Bull el sábado pasado, sin que se informara de ningún problema físico. El jugador acumula un intenso calendario, con cinco partidos completos y viajes en las últimas dos semanas. A pesar de esto, su rendimiento se mantuvo destacado: marcó seis dobletes en siete partidos y lidera la tabla de goleadores con 18 tantos, igualado con Sam Surridge.

En el último contra los New York Red Bull, Lionel Messi no presento ninguna molestia física Frank Franklin II - AP

¿Qué partidos se perdería Messi si es sancionado?

Si Messi es suspendido por una fecha, no podrá jugar el próximo partido contra Cincinnati. Este encuentro es particularmente significativo, ya que Cincinnati es el único equipo que venció a Inter Miami en los últimos ocho partidos. Además, este partido interrumpió la racha de cinco dobletes consecutivos de Messi, que retomó el sábado en Nueva York.

Con la posibilidad de suspensión, Messi podría no jugar el próximo partido contra Cincinnati JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es posible que Messi se ausente del partido contra Cincinnati, incluso si no es sancionado. Javier Mascherano expresó su preocupación por la carga física del jugador: “A mí me gustaría que descansara, pero no es un decisión que deba tomar yo. La intensidad de los partidos que hemos jugado, especialmente en el último mes y medio, ha sido muy, muy alta. Claramente me preocupa porque el equipo ha estado sufriendo muchas lesiones musculares a lo largo de la temporada. Fue deteriorándose gradualmente con la cantidad de lesionados”.

Messi podría ser suspendido por la MLS, debido a su ausencia al Juego de las Estrellas IRA L. BLACK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La historia del Juego de las Estrellas de la MLS

El Juego de las Estrellas se celebra desde 1996. Inicialmente, enfrentaba a combinados de las conferencias Este y Oeste. En 2003, se invitó por primera vez a un equipo extranjero, Chivas de Guadalajara. A partir de 2005, se invitó a equipos europeos de renombre como Chelsea, Manchester United, Real Madrid y Juventus.

En los últimos cinco años, se consolidó el formato de enfrentamiento entre jugadores de la MLS y de la liga de México. En 2024, la representación mexicana ganó por 4-1.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.