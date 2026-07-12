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Por qué los jugadores de la selección argentina usan brazalete negro
El conjunto nacional rinde tributo a Antonio Ubaldo Rattin durante el cruce de cuartos de final frente a Suiza, tras la autorización de la FIFA para portar el distintivo de luto
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En el marco del enfrentamiento de cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza, los futbolistas de la selección argentina lucen un brazalete negro en sus brazos. Este gesto de respeto responde al fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattin, ocurrido este sábado a los 89 años, una figura emblemática que dejó una huella indeleble tanto en Boca Juniors como en el combinado nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó formalmente a la FIFA la autorización para utilizar este símbolo de duelo durante el encuentro, pedido que fue aprobado por el organismo rector del fútbol mundial.
RESPETO TOTAL: el momento de silencio por la muerte de Jayden Adams antes de Argentina-Suiza.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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Rattin, quien nació en Tigre en 1937, desarrolló una carrera profesional distinguida por una lealtad absoluta: vistió únicamente la camiseta xeneize a nivel de clubes entre 1956 y 1970, además de ser un estandarte de la selección en los Mundiales de 1962 y 1966. El “Rata”, como era conocido en el ámbito deportivo, se destacó por una personalidad temperamental y un liderazgo que lo convirtió en un símbolo de la identidad boquense. Su trayectoria estuvo marcada por momentos históricos, y el más recordado su expulsión en el Mundial de Inglaterra 1966.
En dicho encuentro frente a los anfitriones, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein lo expulsó del campo, lo que derivó en una demora de varios minutos en la reanudación del juego. Según relató Rattin a LA NACION hace una década, él se sentó en la alfombra real en señal de protesta y, al abandonar la cancha, estrujó el banderín de córner con la bandera británica. Aquel episodio fue fundamental para la historia reglamentaria del fútbol, ya que impulsó la creación de las tarjetas amarillas y rojas implementadas posteriormente en México 1970.
Además del homenaje al exmediocampista, el partido contó con un minuto de silencio en memoria del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien también participó en la presente edición de la Copa del Mundo. La ausencia de velatorio para Rattin, algo que cumple con el deseo expresado por el propio ídolo, subraya el carácter íntimo con el que su entorno y el fútbol argentino despiden a una de sus mayores glorias. La selección, dirigida por Lionel Scaloni, salió a la cancha en Kansas City con la memoria de un caudillo que, a través de su rebeldía y entrega, definió una época dorada del deporte argentino y cuyo legado ahora acompaña a los jugadores en su camino hacia las semifinales del certamen mundialista.
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