Por qué los jugadores se cortan las medias en el Mundial

Durante la disputa del Mundial 2026, una imagen se volvió moneda corriente en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá: futbolistas de élite en el campo de juego con las medias agujereadas o directamente cortadas en la parte posterior de las pantorrillas. Lo que en sus inicios parecía un descuido o un daño accidental en el uniforme, se consolidó rápidamente como una tendencia que atraviesa a las máximas figuras del deporte. Nombres como Jude Bellingham, Neymar y Bukayo Saka, entre otros, lideran esta práctica que, lejos de ser una excentricidad estética, responde a una búsqueda constante de optimización en el rendimiento físico y la comodidad personal dentro de la cancha.

El argumento principal que esgrimen quienes adoptan este hábito se centra en la presión que ejercen las medias deportivas modernas. Estas prendas, diseñadas originalmente para ajustar las canilleras y brindar soporte muscular, suelen estar confeccionadas con tejidos sintéticos como el poliéster, cuya compresión puede volverse restrictiva cuando la intensidad del juego aumenta. Los jugadores sienten que, a medida que los músculos se expanden por el esfuerzo, la media genera una rigidez excesiva que llega a causar molestias, hormigueo o incluso la sensación de adormecimiento en los gemelos, lo que limita la circulación sanguínea necesaria para el alto rendimiento.

La moda de las medias cortadas viene desde el Mundial de Rusia 2018, por lo que ya es su tercera Copa del Mundo Agencia AFP

La figura que impulsó esta costumbre a nivel global fue el defensor inglés Kyle Walker, quien tras ser visto con los cortes durante un encuentro de Champions League en 2018, explicó la razón técnica detrás de su decisión: “Las medias eran demasiado apretadas, así que me causaban presión en los gemelos. Era simplemente para liberar los gemelos, o liberar la tensión. Solo hice agujeros en ellas y de repente tuve algunos buenos partidos”. Desde entonces, la práctica se trasladó de la Premier League a las competiciones internacionales, donde fisioterapeutas y atletas la perciben como una herramienta para reducir la fatiga y mejorar la ventilación del miembro inferior, al facilitar la salida del calor y el sudor acumulado en el calzado.

Sin embargo, la comunidad médica mantiene una postura cautelosa y escéptica frente a esta tendencia, ya que no existe evidencia científica concluyente que respalde la idea de que cortar las medias prevenga lesiones o mejore el desempeño deportivo. De hecho, varios especialistas advierten sobre riesgos asociados: la ruptura de la estructura textil original aumenta la posibilidad de rozaduras en la piel y expone al atleta a una mayor probabilidad de contraer infecciones cutáneas al estar la zona más desprotegida. Ante la consulta del medio Wired, expertos subrayan que las prendas de compresión bien utilizadas cumplen una función protectora clave para reducir la inflamación tras esfuerzos intensos, beneficios que podrían perderse al alterar el diseño de fábrica.

El motivo por el que los jugadores se cortan sus medias

El debate se traslada entonces al plano psicológico, donde Telemundo destacó que, para muchos deportistas, la sensación de bienestar y confianza subjetiva que otorga la prenda cómoda puede influir positivamente en el desempeño, aunque esto no se traduzca en una ventaja fisiológica medible. En cuanto al marco regulatorio, las Leyes del Juego de la FIFA son claras al respecto: aunque se exige el uso de medias como parte del uniforme obligatorio, no existe ninguna norma que prohíba específicamente que estas presenten orificios o cortes, lo que deja vía libre a que la tendencia continúe expandiéndose en los campos de juego de todo el mundo.