La Liga Profesional dio a conocer el audio del VAR sobre la polémica mano del partido entre Barracas y River

La primera fecha del Torneo Apertura comenzó con polémicas y una de ellas fue el penal no sancionado a favor de River en su visita ante Barracas Central, que terminó con el triunfo del equipo de Marcelo Gallardo por 1 a 0. En este contexto, la Liga Profesional dio a conocer el audio entre el árbitro y el VAR, en el que se explica por qué no se cobró la pena máxima a favor del Millonario. El factor clave es la ubicación del brazo del defensor del equipo local.

Se disputaban 17 minutos del primer tiempo. River y Barracas Central igualaban 0 a 0, cuando en una acción ofensiva del equipo de Núñez, se vio una mano bastante clara en el área del local. Un remate de Fausto Vera, con el arquero Marcelo Miño vencido, fue desviado con el brazo derecho por Gastón Campi, pero el árbitro Nicolás Ramírez no cobró la pena máxima.

El video publicado por la Liga Profesional comienza con la jugada controversial y la explicación reglamentaria con una voz en off. “Un jugador de River remata a la portería y el balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable. El equipo VAR, en claro uso de las consideraciones, interpreta correctamente, confirmando la decisión de campo de no penal”.

Nicolás Ramírez en plena comunicación con el VAR; luego, le confirmarían al árbitro que se trataba de una mano no sancionable Walter Manuel Cortina

Tras esa introducción, mostraron cómo fue el diálogo entre el árbitro Ramírez y los encargados del VAR, a cargo de Héctor Paletta en compañía con Jorge Broggi, encargado del AVAR. “No veo si impacta en la mano, ¿dónde impacta?”, consultó el juez principal.

En primer lugar se descartó una posible posición adelantada y hasta un aviso del primer asistente, que manifestó que la pelota dio en el pecho del defensor del Guapo. Pero de inmediato, Paletta advirtió: “No, tiene el cuerpo por detrás. Le pega en la mano, pero para mí tiene el cuerpo por detrás”. Luego pidió detener la imagen en el momento en el que la pelota impacta en la mano. Ante la coincidencia con Broggi, el encargado del VAR le avisó a Nicolás Ramírez que no correspondía cobrar penal: “le pega en la mano, pero tiene el cuerpo por detrás y la tiene cerrando el cuerpo”, ratificó.

La iniciativa de transparentar las decisiones arbitrales a través de la publicación de audios del VAR comenzó en septiembre de 2023. En ese primer período se difundieron 40 registros.

Durante 2024, la cifra ascendió a 54, pero en 2025, ya con Fernando Rapallini al frente de la gerencia técnica del arbitraje, el número cayó: apenas se dieron a conocer 11 audios oficiales.

Además de lo sucedido en el partido entre Barracas y River, la primera fecha dejó otras dos acciones polémicas. Una fue en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Atlético Tucumán, donde no quedó muy claro si la pelota ingresó en su totalidad o no y sirvió para el triunfo del equipo mendocino; la otra fue en el choque entre Rosario Central y Belgrano, con un supuesto penal cobrado a favor del Canalla.