Qué dice el último comunicado de Boca sobre Miguel Ángel Russo
El club informó que el director técnico permanece internado en su domicilio y recibe atención médica constante; la noticia genera preocupación en el mundo del fútbol tras episodios clínicos recientes
Miguel Ángel Russo se encuentra en internación domiciliaria con pronóstico reservado. Boca Juniors emitió un comunicado oficial el lunes por la noche, tras varias semanas de ausencia del entrenador en los entrenamientos y partidos, una situación que genera incertidumbre sobre su continuidad al frente del equipo debido a su delicada salud.
El parte médico de Miguel Ángel Russo
Según el comunicado del club, el entrenador permanece en observación constante: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.
El mensaje de apoyo de los jugadores
Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, dedicó la victoria ante Newell’s a Russo. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, dijo.
Claudio Úbeda, quien reemplazó a Russo durante su ausencia, también le dedicó el triunfo y afirmó que él está al tanto de todas las decisiones del equipo. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó.
Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez están a cargo de la conducción del equipo, tanto en entrenamientos como en partidos. Esta medida se mantendrá, al menos, hasta la conclusión de la participación de Boca en el torneo Clausura. Úbeda afirmó que está en permanente contacto con Russo y que juntos deciden sobre el equipo. “Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, subrayó el asistente técnico.
Antecedentes médicos de Russo
En septiembre, el entrenador estuvo internado durante casi una semana en el instituto Fleming debido a una infección urinaria. Esta situación lo obligó a delegar varios entrenamientos. Aquella situación derivó en especulaciones que el propio entrenador desmintió con firmeza. “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, declaró en una conferencia de prensa en el día de su regreso, visiblemente molesto por lo que consideró un exceso de especulaciones. En 2018, fue operado en Bogotá por un cáncer de próstata, mientras dirigía a Millonarios y continuó trabajando durante las sesiones de quimioterapia hasta conquistar el título colombiano.
En una entrevista con La NACION, el entrenador habló sobre su experiencia con el cáncer. Dijo: “Confié en los médicos y no me asusté porque fui medio inconsciente. Yo seguía para adelante. Todo se cura con amor, en definitiva creo mucho en eso”. También destacó la importancia de los controles periódicos: “Los controles son clave porque uno nunca sabe por dónde te puede volver a aparecer. Y los controles son preventivos”. Entonces, asumía que esa marca la miraba cada día. “Hoy ha avanzado muchísimo la ciencia, y eso abre la esperanza de los pacientes”.
El último partido dirigido por Russo
El último partido con Miguel Ángel Russo en el campo de juego fue en la Bombonera, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, el 21 del mes pasado. En los días previos al partido ante la Lepra, el entrenador había recibido en su casa a sus colaboradores y también se había mencionado que lo había visitado Juan Román Riquelme, presidente de la institución xeneize.
