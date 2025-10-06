Con Messi y De Paul a la cabeza: los mejores looks de la selección argentina para la fecha FIFA

La selección argentina se prepara para afrontar la doble fecha FIFA que se juega en Estados Unidos con dos partidos amistosos: el 10 de octubre de 2025 contra Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 de octubre contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Para afrontar esos encuentros, los jugadores comenzaron a llegar a la concentración que la AFA dispuso en Miami y, una vez más, los osados looks de los futbolistas se robaron todas las miradas en la previa.

En el suelo estadounidense, comenzó la preparación del equipo bajo la conducción de Lionel Scaloni y empezaron a arribar los primeros futbolistas. Como locales, los primeros en dar el presente fueron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, figuras del Inter Miami. Fiel a su estilo, el ex mediocampista de Racing fue uno de los más notorios en cuanto a la vestimenta, aunque el capitán no se quedó atrás.

Messi y De Paul no tuvieron que viajar ya que la concentración es en Miami (Foto: @afaseleccion)

El novio de Tini Stoessel llevó un look arriesgado y original, con un conjunto tejido tipo crochet de camisa y bermuda a juego, en blanco con detalles en celeste y rojo. Es una prenda con aires retro, cómoda y llamativa. Lo combinó con zapatillas blancas y accesorios como gafas de sol y una cartera de mano negra, reforzando un aire entre playero y de pasarela. Messi apostó por un estilo más clásico y urbano, con un short gris con ribete blanco, remera clara y sobrecamisa negra ligera. Completó el look con zapatillas blancas, un reloj y una botinero oscuro, logrando un equilibrio entre lo deportivo y lo casual.

Desde Londres, llegaron Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández. El defensor del Tottenham y el mediocampista del Chelsea viajaron juntos y lo mostraron en sus redes sociales. En cuanto a la ropa que eligieron, el cordobés optó por una remera blanca oversize con el logo “LV Lovers” de Louis Vuitton, y un jean holgado azul claro con el clásico monograma de la marca grabado en toda la tela, logrando un efecto distintivo y moderno. En cuanto al ex River, eligió un look total black, con una remera ajustada y pantalones anchos del mismo tono. Los accesorios fuero clave: cadenas plateadas con cruces, reloj, gafas oscuras y gorra negra hacia atrás, que reforzaron su estética urbana y moderna.

Cuti y Enzo llegaron desde Inglaterra para sumarse a la Selección (Foto: @afaseleccion)

Provenientes de Francia, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli llegaron para sumarse a la Selección. El arquero del Olympique de Marsella llevó una remera blanca básica debajo de una camisa liviana azul marino, junto con un pantalón deportivo del mismo tono. Completó el look con zapatillas blancas y azules y una gorra gris. Su bolso verde de Louis Vuitton con monograma blanco se robó todas las miradas. Su compañero de equipo eligió un look bien casual: una remera negra ajustada, pantalones Adidas y unas zapatillas blancas.

Rulli y Balerdi son compañeros en el Olympique de Marsella (Foto: @afaseleccion)

Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister y Walter Benítez se sumaron a los entrenamientos con looks casuales y cómodos. El lateral izquierdo vistió una remera gris oversize, jeans amplios, zapatillas blancas y un buzo gris atado a la cintura. El mediocampista del Liverpool llevó una remera blanca lisa y pantalones oscuros. Lo destacado de su look fue un bolso de cuero gris oscuro con un pañuelo azul atado. En tanto, el arquero también fue por una vestimenta simple: remera blanca de Givenchy, pantalones marrones y zapatillas blancas.

Tagliafico, Mac Allister y Benítez se acoplaron a los entrenamientos del conjunto argentino (Foto: @afaseleccion)

Desde Brasil se sumaron a la selección dos de las figuras de Palmeiras, el verdugo de River en la Copa Libertadores. José López vistió una remera oversize blanca de Jacquemus con el logo en celeste y unas bermudas de jean claras y sueltas. Además, sus gafas le dieron un toque cool y sofisticado. Por su parte, Aníbal Moreno, utilizó una remera negra oversize, jean celeste desgastado y con roturas, y zapatillas deportivas.