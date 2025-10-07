Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 11

Se cerró este lunes la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con cinco líderes en las tablas de posiciones de los grupos: Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Barracas Central y Estudiantes de La Plata en el A y Deportivo Riestra en el B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la A, el Tatengue perdió como local ante Aldosivi de Mar del Plata 2 a 0 -logró su primera victoria en el certamen- y dejó pasar una gran ocasión para continuar en lo más alto en soledad porque lo alcanzaron Boca Juniors con su goleada sobre Newell’s 5 a 0 en la Bombonera; Barracas Central y Estudiantes de La Plata, que igualaron entre sí 1 a 0 en el estadio UNO. Todos tienen 17 puntos y, por diferencia de tantos, el xeneize se ubica primero seguido del equipo santafesino, el Guapo y el Pincha.

La paridad es tal que hay solo tres unidades de diferencia en nueve clubes, del primero al noveno. Son escoltas con 16 Defensa y Justicia y Tigre, quienes igualaron entre sí 1 a 1; y Huracán gracias a que superó a Banfield 1 a 0. Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 0 a 0 y tienen 15 tantos, uno más que Belgrano -terminó 0 a 0 el clásico interzonal con Talleres- y el Taladro. Racing igualó en el cierre de la jornada con Independiente Rivadavia 0 a 0 y sigue 12° con 11 puntos.

En la zona B el Malevo no pudo sostener su triunfo parcial sobre Vélez Sarfield, igualaron 2 a 2 y se mantienen primero y segundo, respectivamente. El elenco dirigiro por Gustavo Benítez suma 23 puntos gracias a siete alegrías, dos igualdades y dos derrotas mientras que el Fortín tiene 22 con un triunfo menos y cuatro empates, además de una sola caída.

Lanús escaló hasta el tercer puesto con 20 unidades con su victoria sobre San Lorenzo 2 a 1 en la Fortaleza mientras que River sufrió su tercera derrota en fila ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito 2 a 1 y ambos suman 18. El Millonario está cuarto y el Canalla quinto por diferencia de goles, aunque los rosarinos tienen un juego menos porque deben completar el que se suspendió ante Sarmiento de Junín. Por detrás de ellos quedó el Ciclón, sexto con 16 puntos. Independiente no levanta cabeza y, por la victoria del Tiburón, es el único equipo que no conoce el triunfo en el campeonato. Esta vez, empató en Mendoza frente a Godoy Cruz 1 a 1 y sigue último con apenas seis puntos.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 12

Viernes 10 de octubre

14.30: San Lorenzo vs. San Martín de San Juan.

16.15: Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors.

16.45: Central Córdoba vs. Unión.

18.30: Newell’s vs. Tigre.

Sábado 11 de octubre

14.30: Barracas Central vs. Boca Juniors.

16.45: Gimnasia vs. Talleres.

19: Banfield vs. Racing.

21.15: Belgrano vs. Estudiantes.

21.15: Vélez vs. Rosario Central.

Domingo 12 de octubre

14.30: Aldosivi vs. Huracán.

16.45: Instituto vs. Atlético Tucumán.

16.45: Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz.

19.15: River Plate vs. Sarmiento.

21.15: Independiente vs. Lanús.

Lunes 13 de octubre