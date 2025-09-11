Qué dijo el “Papu” Gómez sobre Scaloni y su paso por la selección

Alejandro ‘Papu’ Gómez ofreció detalles sobre su vínculo con el entrenador Lionel Scaloni y su trayectoria en la selección argentina. El futbolista, campeón del mundo en Qatar 2022, habló en una entrevista con el periodista Julián Polo para el ciclo De visitante en la cuenta regresiva para su regreso a la actividad profesional. Su retorno al fútbol ocurre en octubre con el club Pádova, de la Serie B italiana, tras cumplir una sanción por dopaje.

¿Cómo evaluó la gestión de Scaloni y su participación en el equipo?

Alejandro Gómez destacó las capacidades del director técnico para conducir al plantel campeón del mundo. “En la parte de gestión fue muy vivo e inteligente. Hizo una renovación muy buena en la selección después de Rusia 2018, con chicos que tenían mucha hambre. Rodeó bien a Leo [Messi] con jugadores talentosos que se iban a matar por él”, afirmó el mediocampista.

Gómez y Scaloni compartieron plantel en el Atalanta de Italia durante la temporada 2014

El futbolista también describió el trato del entrenador con el plantel. “Es muy cercano al jugador y eso al futbolista le gusta: te va de frente y no dice boludeces. Los resultados empezaron a llegar y eso generó un ambiente de armonía”, agregó Gómez en la conversación.

Sobre su participación personal en el ciclo, el jugador reconoció la dificultad de ganar minutos en un equipo con figuras de primer nivel. “Fui convocado y no jugué un minuto. Era difícil, porque comparto puesto con los mejores del mundo. Pero jamás una cara de culo, jamás nada. Me entrenaba a morir”, recordó.

"Rodeó bien a Leo [Messi] con jugadores talentosos que se iban a matar por él", analizó sobre la gestión del DT MB Media - Getty Images Europe

Gómez profundizó sobre su mentalidad dentro del grupo. “Entendía mi rol y quería estar ahí. Leo [Scaloni] me conocía como persona y sabía lo que le podía dar afuera y dentro del vestuario. Me hubiera gustado jugar más. Terminé jugando la Copa América y fui importante, con la demostración de que podía jugar”, expresó.

El compañero: la historia compartida en Atalanta

Gómez es el único futbolista campeón en Qatar 2022 que compartió equipo con el actual entrenador. El encuentro ocurrió en la temporada 2014 en el Atalanta de Bérgamo. “Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado”, relató el Papu sobre sus primeros días en septiembre de 2014.

El actual DT transitaba el final de su carrera profesional. “Leo tenía 36 años, venía de la Lazio, y ya en el Atalanta había tenido quilombos: lo habían separado, lo querían limpiar, pero se entrenaba con nosotros”, detalló. El exjugador de Arsenal y San Lorenzo destacó la profesionalidad de Scaloni en esa etapa.

Gómez describió a Scaloni como futbolista como alguien "insoportable, en el buen sentido" y con "mucha energía" Marcelo Gómez - LA NACION

“No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Un profesional extraordinario. Y cuando llego al Atalanta, me mudo al mismo barrio que él. Vivíamos al lado e íbamos todos los días juntos. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa”, contó.

Respecto a su personalidad como futbolista, Gómez lo describió como alguien de alta energía: “Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tiraba chistes, entrenaba, todo el tiempo a mil. Era muy querido en el vestuario”.

Contó también que Scaloni ya mostraba su vocación de entrenador: “En ese momento ya buscaba ser técnico. El primer curso que hizo, el UEFA C, lo hizo en Bérgamo con tres o cuatro compañeros grandes que estábamos en ese momento”.

