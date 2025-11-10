Qué dijo Lionel Messi de su posible regreso a Barcelona

Lionel Messi generó revuelo en las redes sociales al publicar un emotivo mensaje sobre el Barcelona, acompañado de imágenes del Camp Nou. El posteo desató la ilusión de los fanáticos sobre un posible regreso del ídolo argentino al club catalán. La publicación ocurre en un contexto donde el presidente del Barcelona, Joan Laporta, manifestó su deseo de rendirle un homenaje a Messi en el futuro.

Que dijo Messi sobre su posible regreso a Barcelona

Messi escribió en Instagram: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”. Este mensaje desató diversas interpretaciones entre los seguidores del club. La posibilidad de una despedida formal, algo que no ocurrió en su partida, resuena con fuerza entre los aficionados.

El posteo de Messi tras visitar el Camp Nou (Instagram: @leomessi)

El partido homenaje que propone Joan Laporta

Días antes de la publicación de Messi, Joan Laporta, presidente del Barcelona, sugirió que una excelente manera de inaugurar el remodelado estadio, con capacidad para 105.000 espectadores, sería con un partido homenaje a Messi. Laporta explicó que este evento podría llevarse a cabo a fines de 2026, fecha en la que culminaría su mandato.

Laporta aclaró que la decisión final depende de Messi: “Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo. Sería una manera hermosa de expresar nuestra gratitud y reconocimiento”. Esta declaración alimenta aún más las esperanzas de los hinchas de volver a ver a Messi vestido de blaugrana, aunque sea en un encuentro amistoso.

Lionel Messi visitó el estadio del Barcelona

La trayectoria de Messi en el Barcelona

El debut de Messi con el Barcelona se produjo el 16 de octubre de 2004, cuando tenía 17 años y durante su carrera en el club, disputó 778 partidos oficiales y anotó 672 goles, consolidándose como el máximo goleador de la institución. Este impresionante registro lo convierte en una leyenda del club y un referente para el fútbol mundial, ya que, con el Barcelona, Messi conquistó 35 títulos. Estos trofeos incluyen Ligas, Copas del Rey y Champions League, entre otros, que marcaron una época dorada para la institución catalana.

Messi debutó en el Barcelona con tan solo 17 años Andreu Dalmau - EFE

Messi dejó el Barcelona en agosto de 2021 sin una despedida formal, ya que, la situación económica del club impidió la renovación de su contrato, lo que generó una gran tristeza entre los aficionados.

El presente de Messi en el Inter Miami

Inter Miami CF anunció la renovación del contrato con Messi hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS). Este acuerdo asegura la permanencia del astro argentino en el fútbol estadounidense por varios años más. La MLS se benefició enormemente con la llegada de Messi, quien aportó visibilidad y jerarquía a la liga.

Messi firmó contrato con el Inter de Miami hasta el 2028 Michael Laughlin - FR171908 AP

La publicación de Messi reavivó el debate sobre su posible regreso al Barcelona. Si bien su contrato con Inter Miami se extiende hasta 2028, la puerta para un homenaje o incluso un retorno como jugador no parece cerrarse por completo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.