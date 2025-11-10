Qué dijo Lionel Messi de su posible regreso a Barcelona
El delantero argentino expresó su anhelo de volver al club español, donde vivió momentos inolvidables; su publicación desató la euforia entre los seguidores blaugranas
- 3 minutos de lectura'
Lionel Messi generó revuelo en las redes sociales al publicar un emotivo mensaje sobre el Barcelona, acompañado de imágenes del Camp Nou. El posteo desató la ilusión de los fanáticos sobre un posible regreso del ídolo argentino al club catalán. La publicación ocurre en un contexto donde el presidente del Barcelona, Joan Laporta, manifestó su deseo de rendirle un homenaje a Messi en el futuro.
Que dijo Messi sobre su posible regreso a Barcelona
Messi escribió en Instagram: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”. Este mensaje desató diversas interpretaciones entre los seguidores del club. La posibilidad de una despedida formal, algo que no ocurrió en su partida, resuena con fuerza entre los aficionados.
El partido homenaje que propone Joan Laporta
Días antes de la publicación de Messi, Joan Laporta, presidente del Barcelona, sugirió que una excelente manera de inaugurar el remodelado estadio, con capacidad para 105.000 espectadores, sería con un partido homenaje a Messi. Laporta explicó que este evento podría llevarse a cabo a fines de 2026, fecha en la que culminaría su mandato.
Laporta aclaró que la decisión final depende de Messi: “Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo. Sería una manera hermosa de expresar nuestra gratitud y reconocimiento”. Esta declaración alimenta aún más las esperanzas de los hinchas de volver a ver a Messi vestido de blaugrana, aunque sea en un encuentro amistoso.
La trayectoria de Messi en el Barcelona
El debut de Messi con el Barcelona se produjo el 16 de octubre de 2004, cuando tenía 17 años y durante su carrera en el club, disputó 778 partidos oficiales y anotó 672 goles, consolidándose como el máximo goleador de la institución. Este impresionante registro lo convierte en una leyenda del club y un referente para el fútbol mundial, ya que, con el Barcelona, Messi conquistó 35 títulos. Estos trofeos incluyen Ligas, Copas del Rey y Champions League, entre otros, que marcaron una época dorada para la institución catalana.
Messi dejó el Barcelona en agosto de 2021 sin una despedida formal, ya que, la situación económica del club impidió la renovación de su contrato, lo que generó una gran tristeza entre los aficionados.
El presente de Messi en el Inter Miami
Inter Miami CF anunció la renovación del contrato con Messi hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS). Este acuerdo asegura la permanencia del astro argentino en el fútbol estadounidense por varios años más. La MLS se benefició enormemente con la llegada de Messi, quien aportó visibilidad y jerarquía a la liga.
La publicación de Messi reavivó el debate sobre su posible regreso al Barcelona. Si bien su contrato con Inter Miami se extiende hasta 2028, la puerta para un homenaje o incluso un retorno como jugador no parece cerrarse por completo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Audiencia
Abrió Decathlon Argentina. Qué productos ofrece y a qué precios en su primer local
“Salva vidas”. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
Detección temprana. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 1
‘Pechito’ López ganó las 8 Horas de Bahréin, Ferrari fue campeón de WEC y Jenson Button dejó el automovilismo
- 2
Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”
- 3
Juanfer Quintero dijo que River “tocó fondo” y se cruzó con un periodista por una pregunta que lo molestó
- 4
Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con Lionel Messi e Inter Miami