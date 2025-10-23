Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami y continuará hasta el final de la temporada 2028

Era una posibilidad concreta, pero ya es oficial. Lionel Messi firmó un nuevo contrato con Inter Miami, adonde arribó el 15 de julio de 2023. Así lo anunció la entidad de la MLS, con un video en que el capitán de la selección argentina firma su prolongación del vínculo en el estadio que tendrá Las Garzas, por estos días en construcción.

El rosarino firmó una extensión de contrato de dos años con una opción adicional de un año más, lo que le mantendrá en el club hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer.

La idea de que Messi, de 38 años, juegue dos o tres temporadas más ciertamente serviría como un impulso para la venta de entradas en el estadio que el equipo ha estado construyendo cerca del aeropuerto internacional de Miami. El equipo empezó a vender paquetes de boletos y tomar depósitos en butacas en el nuevo estadio durante más de un año, todo con la suposición de que la “Pulga” seguiría siendo parte de la franquicia.

Lionel Messi domina la pelota durante el partido entre Inter Miami y Atlanta United, por la MLS Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La decisión de Messi de quedarse en Miami es importante tanto para el club como para la MLS. Fue el MVP de la liga la temporada pasada y es el favorito abrumador para obtener el premio nuevamente este año, lo que lo convertiría en el segundo ganador de la distinción en dos ocasiones en la historia de la liga y el primero en ganarlo en años consecutivos. Preki ganó el MVP en 1997 y 2003.

“Disfrutar de él, verlo disfrutar haciendo las cosas que está haciendo, es muy, muy competitivo y trata de transmitir eso al equipo”, destacó Javier Mascherano, el técnico de Inter Miami. “La mejor manera de ayudarlo es tratando de hacer las cosas bien... él tiene que estar cómodo en el campo. Está cómodo cuando las cosas funcionan de la manera correcta. Con él, cuando hacemos las cosas bien, tendremos muchas oportunidades de tener éxito”, añadió el entrenador argentino.

La exestrella del Barcelona venía negociando desde hace meses la prolongación de un contrato que esta temporada le reportó un salario de 20,4 millones de dólares. Es el mayor con diferencia de la MLS y no cuenta otros ingresos provenientes de acuerdos como el de Apple TV+, la plataforma que retransmite la liga norteamericana a nivel mundial.

Messi también tiene asegurada tras su retiro una participación en la propiedad del Inter, una franquicia con solo cinco años de historia que vivió una completa transformación, desde los despachos al vestuario, con la llegada del argentino a mediados de 2023.

El empresario Jorge Mas, máximo accionista de la franquicia, y David Beckham, dueño minoritario, ansiaban que Messi siguiera abanderando al Inter como mínimo hasta la inauguración en 2026 del nuevo estadio, el Miami Freedom Park (25.000 asientos). En Miami, la capital latina de Estados Unidos, Messi encontró un ambiente ideal para disfrutar de la recta final de su legendaria carrera junto a su familia, una vez colmada su gran aspiración de conquistar un Mundial con Argentina en Qatar 2022.

El golazo de Messi a Montreal en la MLS (GIF)

El rosarino, ocho veces ganador del Balón de Oro, no perdió un ápice de su competitividad desde que decidió abandonar el Paris Saint-Germain, donde nunca se sintió a gusto, y alejarse de las exigencias del fútbol de máximo nivel.

Esta temporada el Diez conquistó por primera vez la Bota de Oro de la MLS con un asombroso registro de 29 goles en 28 jornadas de la temporada regular, y es favorito a revalidar el premio al Jugador Más Valioso (MVP), como se mencionó. La conquista de su primer título de liga en los playoffs es uno de los muchos retos que tendrá por delante.

Consistency. Brilliance. Leo Messi ✨



Our 🔟 has been named @MLS Player of the Month 🐐 Read more here: https://t.co/7TXjdfMA3v pic.twitter.com/H6PrgTgmrc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 21, 2025

En Miami, Messi se rodeó de directivos, entrenadores y jugadores de su total confianza. En julio, Rodrigo De Paul se sumó a un vestuario que ya contaba con otros excompañeros y amigos del Diez como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Los españoles, sin embargo, anunciaron recientemente su retiro del fútbol al final de la actual temporada, y el uruguayo todavía no renueva su contrato, que acaba al término del campeonato.

El Inter inauguró su palmarés en la Leagues Cup de 2023, primer torneo en el que Messi se enfundó la camiseta rosa, pero su mayor logro desde entonces fue el galardón Supporter’s Shield en 2024, que reconoce al mejor equipo de la fase regular. En esos playoffs el Inter se frustró en la primera ronda y en sus dos participaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf también descarriló antes de la final. Estos resultados están muy lejos de colmar a una franquicia llena de ambición que pretende convertirse en la potencia del fútbol norteamericano y en una marca reconocida globalmente.

Con información de AFP