Qué es el caso Bruno Henrique y por qué está en la mira de la Justicia brasileña

Una investigación judicial sobre apuestas deportivas involucra al futbolista de Flamengo, Bruno Henrique. La Justicia examina una tarjeta amarilla que el delantero recibió en un partido del Brasileirão en 2023. El caso expone los complejos vínculos entre el fútbol profesional y el creciente mercado de los juegos de azar online en Brasil.

Qué es el caso Bruno Henrique

La causa judicial se centra en una acción específica durante un partido del 1° de noviembre de 2023. En la fecha dos del Brasileirão, Santos derrotaba 2-1 a Flamengo. En una de las últimas jugadas, el venezolano Yeferson Soteldo intentaba proteger el balón cerca del banderín.

Bruno Henrique lo marcó y el árbitro Rafael Klein le mostró una tarjeta amarilla por una falta leve. El futbolista reaccionó con un grito de “mierda”, lo que provocó una segunda amonestación y su expulsión.

El delantero recibió la amonestación durante un partido del Brasileirão el 1 de noviembre de 2023

Horas antes de ese encuentro, las casas de apuestas detectaron movimientos inusuales. GaleraBet recibió cuatro cuentas nuevas que apostaban por una amarilla para Bruno Henrique. Otras tres cuentas se crearon en KTO y nueve más en Betano. Tres de estas últimas pertenecían a familiares directos del jugador: su hermano Juninho, su cuñada Ludymila y su prima Poliana.

El premio por acertar triplicaba el monto invertido. Las tres empresas suspendieron los pagos y notificaron a la Asociación Internacional de Integridad de Apuestas (IBIA), que inició una investigación.

Cuáles son las pruebas contra el futbolista

Un año después del partido, la Policía Federal y el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) realizaron allanamientos en las viviendas de diez sospechosos. Los agentes llegaron a la mansión de Bruno Henrique en Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, mientras él dormía. El análisis de los teléfonos secuestrados reveló conversaciones comprometedoras.

Familiares del jugador, entre ellos su hermano Juninho, crearon cuentas para apostar por la amonestación Derik Hamilton - FR170553 AP

Según información difundida por el programa Fantástico de la cadena Globo, dos meses antes del partido, el delantero le avisó a su hermano, Wander Nunes Pinto Junior, sobre la futura amonestación. Juninho compartió esta información con otros familiares y amigos.

Tres días antes del encuentro, Bruno Henrique le dio el aviso final. Un mes después del partido y con los pagos ya suspendidos, Juninho le escribió al jugador sobre una apuesta de 3000 reales para ganar 12.000 y se quejó de que “el dinero está atascado”. También le mencionó problemas económicos y le solicitó un préstamo. Ludymilla, su esposa, se comunicó con Betano y la empresa le informó que “la apuesta está bajo investigación”.

Cuál es la situación judicial del jugador de Flamengo

En julio pasado, la justicia ordinaria imputó a Bruno Henrique por violar la Ley del Deporte. En el ámbito deportivo, el Tribunal Superior (STJD) lo sancionó con una suspensión de doce fechas para torneos locales y una multa de 11.300 dólares.

Flamengo apeló la medida y, en agosto, el tribunal le concedió un permiso para seguir en actividad hasta que se dicte un fallo definitivo. El delantero de 34 años jugará este jueves contra Estudiantes por la Copa Libertadores.

La acusación formal es por “actuar en contra de la ética deportiva con el fin de influir en el resultado de un partido, competición o similar”. La Justicia no consideró probado que el jugador buscara perjudicar deliberadamente a su equipo. Un pedido de la Fiscalía para imputarlo por “fraude” no fue convalidado por el juez, ya que las casas de apuestas no presentaron alegaciones.

La casa de apuestas Betano, una de las denunciantes, es la principal patrocinadora de Flamengo Bruna Prado - AP

El conflicto de intereses entre clubes y casas de apuestas

La relación entre las empresas de juego y el fútbol brasileño es profunda. Dieciocho de los veinte equipos que compiten en el Brasileirão tienen casas de apuestas como patrocinadores en sus camisetas. Las únicas excepciones son Bragantino y Mirassol.

La propia Betano, una de las denunciantes, reemplazó a Pixbet y es actualmente la principal patrocinadora de Flamengo. El acuerdo, un récord histórico para el fútbol de Brasil, representa un ingreso de 50 millones de dólares anuales para el club.

La defensa de Bruno Henrique utilizó este vínculo para acusar a Betano de parcialidad. Argumentó que, al momento de la denuncia, la firma patrocinaba a Atlético Mineiro, rival de Flamengo en la final de la Copa de Brasil, también auspiciada por la misma empresa de apuestas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Ezequiel Fernández Moores.