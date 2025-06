Qué le dijo Lionel Scaloni a Luis Díaz tras el empate de Argentina contra Colombia

El empate 1-1 entre Argentina y Colombia en el estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 tuvo momentos de alta tensión. Uno de ellos fue protagonizado por el técnico argentino, Lionel Scaloni, y el delantero colombiano Luis Díaz. Una imagen del DT argentino, mientras tomaba del brazo y le hablaba al oído a Díaz, generó dudas sobre qué ocurrió en ese instante de pura adrenalina.

Lo que le dijo Lionel Scaloni a Luis Díaz tras el empate 1-1 de Argentina. Lo llama, se le acerca al oído y le manifiesta algo que atendió y reveló el jugador colombiano pic.twitter.com/ZKCBDLBfL3 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) June 11, 2025

¿Qué le dijo Scaloni a Luis Díaz tras el gol de Argentina?

Al no haber sido captado por los micrófonos, no se puede dilucidar de modo preciso qué se dijo en esa conversación, aunque es posible aproximarse al considerar el contexto de la escena. El momento de tensión se desencadenó justo después del gol del empate de Thiago Almada. Mientras los jugadores argentinos celebraban, Luis Díaz, figura de Colombia, protestó.

Los periodistas le preguntaron a Lionel Scaloni por el llamativo intercambio durante la conferencia de prensa posterior al partido

El motivo de su enojo era que su compañero, Jhon Lucumí, se había tirado al piso y pedía al árbitro Juan Gabriel Benítez que detuviera el partido para ser atendido. En ese preciso instante, Lionel Scaloni ingresó al campo de juego y llamó de manera imperativa al delantero del Liverpool.

Lionel Scaloni habló sobre el colombiano Luis Díaz

Díaz accedió al llamado y se acercó al entrenador argentino. Lo que siguió fue una escena de intensa conversación: Scaloni le habló al oído, lo sacudió con un brazo y gesticuló con el otro, mientras el futbolista colombiano se dedicaba a escucharlo.

El episodio ocurrió después del gol de Thiago Almada al seleccionado colombiano ALEJANDRO PAGNI - AFP

Qué contó Lionel Scaloni sobre el enfrentamiento con Luis Díaz

En la conferencia de prensa posterior, el DT campeón del mundo intentó minimizar el episodio y, lejos de la confrontación, elogió al compañero de Alexis Mac Allister en el Liverpool. “Queda ahí, no creo que lo diga él, nada raro, todo bien, es una charla porque aparte lo admiro como jugador y le dije las cosas que pensaba en ese momento, pero nada raro, todo en buena sintonía. Lo felicito porque es un crack”, explicó Scaloni.

Por su parte, Luis Díaz también ofreció su versión de los hechos y aclaró la naturaleza del diálogo. “El profe Scaloni me vio muy enojado por la jugada del gol en la que había un compañero en el piso tirado y el árbitro no pitó. Le decía como que no era justo”, contó el colombiano.

“Él me dijo que el jugador nuestro también tuvo un poco de culpa porque no podía tirarse en esos momentos de partido y yo le dije que no, que el árbitro tenía que dar un poco más en ese sentido. Fue todo muy respetuoso”, narró Díaz sobre la respuesta del técnico argentino.

Los otros chispazos del partido Argentina-Colombia

El cruce entre Scaloni y Díaz no fue el único momento de tensión en un partido que se vivió con mucha intensidad. El encuentro estuvo marcado por varios duelos similares.

Uno de ellos involucró a los capitanes y figuras de ambos equipos: Lionel Messi y James Rodríguez. Ambos tuvieron una charla que creció en decibeles e intensidad a lo largo del partido, aunque, al parecer, sin llegar a los insultos.

El reclamo de Messi a James Rodríguez cara a cara, durante el duelo entre Argentina y Colombia

Otro enfrentamiento verbal se produjo tras el pitazo final. Los protagonistas fueron el defensor argentino Nicolás Otamendi y el mediocampista colombiano Richard Ríos.

Cuando los equipos se encontraron en el círculo central, Otamendi se dirigió al volante de Palmeiras y apuntó a la vincha que utilizó durante el partido. “Sacate la vinchita, bobo”, exclamó Otamendi. La respuesta de Ríos fue contundente e hizo a la edad del defensor: “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, bramó el colombiano.

