Qué pasó con Deportivo Español y qué resolvió la Legislatura Porteña

La historia del Club Deportivo Español es de ascensos meteóricos y caídas abruptas. Desde su fundación por inmigrantes españoles hasta su época dorada en la Primera División del fútbol argentino, el club supo ser un símbolo de la colectividad española en Buenos Aires.

Sin embargo, decisiones dirigenciales desafortunadas lo llevaron a perder su predio y a una crisis institucional que aún hoy intenta superar. Ahora, un nuevo capítulo se abre con la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley que busca devolverle el terreno que ocupa actualmente.

Las instalaciones del Club Deportivo Español en el Bajo Flores Fabián Marelli - LA NACION

¿Qué resolvió la Legislatura Porteña sobre el predio de Deportivo Español?

La Legislatura Porteña aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca otorgar al Club Social Deportivo y Cultural Español de la República Argentina un permiso de uso por 100 años del predio que ocupa en la intersección de las avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares, en el barrio de Parque Avellaneda. Esta iniciativa, impulsada por la legisladora María Sol Méndez, busca “reparar un daño” histórico al club, que perdió gran parte de su predio original.

Méndez expresó su emoción tras la votación unánime: “Agradezco el acompañamiento de todo el cuerpo en esta primera lectura, en este primer paso para el renacimiento del Club Deportivo Español. Es un club fundado por migrantes, es parte de la colectividad y una parte de España en la Argentina”.

El predio se ubica en la intersección de las avenidas Santiago de Compostela, Asturias y Castañares

La historia del predio de Deportivo Español

A fines de los años 90 y principios de los 2000, el club contrajo deudas económicas significativas debido a “polémicas decisiones dirigenciales”. Esto lo llevó a perder su predio original de 16 hectáreas, que fue cerrado en julio de 2003.

En 2007, el gobierno porteño, a través de la Corporación Buenos Aires Sur, le devolvió parte del terreno al club, ya que consideró la importancia de tener una institución deportiva en funcionamiento en la zona. Sin embargo, en 2008, las nuevas autoridades impusieron condiciones que redujeron el terreno a siete hectáreas y destinó el resto a la escuela de la entonces Policía Metropolitana. Se firmó un comodato por diez años que venció en 2018 y dejó al club en una situación de informalidad.

A principios de los años 90, el club perdió su predio original de 16 hectáreas Fabián Marelli - LA NACION

¿Qué significa la aprobación en primera lectura?

La aprobación en primera lectura es un paso importante, pero no definitivo. El proyecto de ley aún debe pasar por una audiencia pública, donde vecinos, dirigentes y funcionarios podrán expresar sus opiniones. Luego, el expediente regresará a las comisiones legislativas para su evaluación final antes de volver al recinto para la votación definitiva.

Predio e instalaciones del Club Deportivo Español en el Bajo Flores. En Av. Santiago de Compostela, Av. Asturias y Av. Castañares y del Instituto Superior de Seguridad Pública. Fabián Marelli - LA NACION

Daniel Iglesias López, vicepresidente segundo del Club Social Deportivo y Cultural Español, declaró a LA NACION: “Se comenzó a hacer justicia. Esto no es un regalo, es comenzar a reparar un daño gravísimo que han hecho, no solo a la institución, no solo a la importantísima colectividad, sino al barrio, al entorno. La función social que cumplía el Club Deportivo Español de Buenos Aires no la cumplió nadie cuando dejamos de actuar”.

Iglesias López también destacó que este es solo el primer paso y que la ley debe ser aprobada antes del recambio legislativo de diciembre.

La historia del Club Deportivo Español

El 12 de octubre de 1956, un grupo de españoles fundo el Club Deportivo Español Fabián Marelli - LA NACION

El Club Deportivo Español fue fundado el 12 de octubre de 1956 por un grupo de españoles. En sus inicios, se convirtió en un importante punto de encuentro para la colectividad española en Argentina. Llegó a tener más de 25.000 socios en la década de los 80 y un estadio con capacidad para 35.000 espectadores. El equipo de fútbol permaneció 14 años consecutivos en la Primera División.

La aprobación en primera lectura de este proyecto de ley representa una esperanza para el Club Deportivo Español y sus seguidores. Si bien el camino aún es largo, este primer paso acerca al club a la posibilidad de recuperar su predio y volver a ser un importante actor social y deportivo en la ciudad de Buenos Aires.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.