Qué pasó con el “Perrito” Barrios

Un torneo de fútbol barrial en Dock Sud, Avellaneda, terminó en un violento incidente que culminó con la detención del futbolista Cristian Nahuel “Perrito” Barrios. El jugador de San Lorenzo, a préstamo en Barracas Central, está acusado de disparar contra una árbitra y un espectador, resultando todos, incluido el propio Barrios, hospitalizados con heridas en las piernas.

El "Perrito" Barrios protagonizo un tiroteo en un "partido de barrio" en Avellaneda Aníbal Greco - La Nación

¿Quién es Cristian “Perrito” Barrios y por qué está detenido?

Cristian Nahuel Barrios, conocido en el mundo del fútbol como el “Perrito” Barrios, de 27 años, se encuentra internado bajo custodia policial tras un violento incidente ocurrido en Dock Sud, Avellaneda.

Así comenzó el tiroteo que protagonizó el futbolista “Perrito” Barrios

El jugador está acusado de abuso de armas y amenazas luego de que, según testigos, disparara contra una árbitra y un espectador durante una pelea en un torneo barrial.

¿Cómo se desató el tiroteo en Dock Sud?

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Vértiz e Irala, durante un torneo deportivo informal. Según el parte policial, una discusión entre dos jugadores, identificados como “Santi Barrios” (primo del futbolista) y “Kevin”, escaló rápidamente.

Testigos afirman que el primo del futbolista se dirigió a una camioneta RAM negra y llamó a Cristian Barrios, quien sacó un arma de fuego del vehículo y comenzó a disparar indiscriminadamente.

¿Quiénes resultaron heridos en el incidente?

La violencia desatada dejó tres personas heridas. Leila García, de 24 años y árbitra del encuentro, recibió un impacto de bala en la pierna derecha y, tras ser amenazada por Barrios, fue alcanzada por otros dos disparos. Pablo Nicolás Godoy, de 30 años, también resultó herido con dos balazos en la pierna izquierda.

El propio “Perrito” Barrios sufrió una herida de arma de fuego en el muslo, cuyas circunstancias aún se investigan. Los tres fueron trasladados al Hospital Fiorito, donde se encuentran fuera de peligro.

¿Cuáles son los cargos contra el “Perrito” Barrios?

La fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Zitto de la UFI N°4 de Avellaneda, dispuso la inmediata detención de Barrios por el delito de abuso de arma en concurso real con amenazas. El jugador se encuentra internado bajo custodia en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires y deberá declarar ante la fiscalía.

¿Cuál es la historia de vida del “Perrito” Barrios?

Más allá del incidente, “Perrito” Barrios contó en una entrevista con la plataforma de streaming Neura, su deseo de regalarle una casa a su mamá, Mónica, a quien describió como una guerrera que siempre hizo todo lo posible para que a él y a sus siete hermanos no les faltara un plato de comida.

La emotiva historia de Perrito Barrios: “No teníamos plata para entrenar”

“A veces, no teníamos plata para ir a entrenar, y ella se la rebuscaba como sea, sacaba de donde sea, me daba para que yo me vaya a entrenar. A veces, no comía para darnos un plato de comida a nosotros. Eso, a mí me emociona mucho. Es una guerrera. Le debo todo a ella”, recordó. El jugador confesó que actualmente valora todo, “hasta la miga de pan, porque sé lo que es la necesidad”.

