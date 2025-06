El “Perrito” Barrios quedó detenido tras protagonizar una pelea a tiros en Dock Sud

Una discusión durante un torneo de fútbol barrial terminó en violencia extrema en Dock Sud, partido de Avellaneda. El futbolista Cristian Nahuel “Perrito” Barrios, jugador de San Lorenzo actualmente a préstamo en Barracas Central, fue detenido tras ser acusado de realizar varios disparos con un arma de fuego contra una árbitra y un espectador. Tanto las víctimas como Barrios debieron ser hospitalizados por heridas en las piernas.

Según informaron fuentes del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a LA NACION, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Vértiz e Irala durante un torneo deportivo en el que participaban equipos locales.

La situación se desató tras una fuerte discusión entre dos jugadores, identificados como “Santi Barrios” y “Kevin”. A la pelea se sumaron familiares y vecinos presentes.

En medio de la tensión, de acuerdo a los testimonios recogidos por la policía bonaerense, “Santi” Barrios -primo del futbolista- se dirigió hasta una camioneta RAM negra y llamó a Cristian Barrios, quien extrajo un arma de fuego del vehículo y comenzó a disparar.

Leila García, de 24 años, árbitra del encuentro, recibió un impacto de bala en la pierna derecha y, tras ser amenazada por Barrios, fue alcanzada por otros dos disparos. También resultó herido Pablo Nicolás Godoy, de 30 años, quien recibió dos balazos en la pierna izquierda. Barrios, de 27 años, sufrió a su vez una herida de arma de fuego en el muslo, cuyas circunstancias aún son materia de investigación.

Barrios es jugador de San Lorenzo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Los tres fueron trasladados al Hospital Fiorito, donde permanecen fuera de peligro. La fiscalía interviniente —a cargo del Dr. Zitto, de la UFI N°4 de Avellaneda— dispuso la inmediata detención de Barrios por el delito de abuso de arma en concurso real con amenazas, y ordenó su traslado el lunes “a primera hora” a sede judicial.

El jugador se encuentra internado bajo custodia en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires. No se descarta que en las próximas horas se sumen nuevos cargos a la causa.

La dura historia de vida del “Perrito” Barrios

Años atrás, Barrios contó su historia de vida durante una entrevista con la plataforma de streaming Neura. El mediocampista explicó, en ese entonces, que su objetivo económico era regalarle una casa a su mamá. “Para mí, eso es lo más importante”, subrayó.

Acto seguido, abrió su corazón, y explicó: “Mi mamá para mí es todo. Se bancó muchas cosas conmigo, con mis hermanos... Es un orgullo. Sabe lo que yo la amo. Todo lo que hago es para ella y mis hermanos. Ojalá se me pueda cumplir ese sueño”.

La emotiva historia de Perrito Barrios: “No teníamos plata para entrenar”

Sobre Mónica, su mamá, dijo que “siempre se la bancó sola”. “A veces, no teníamos plata para ir a entrenar, y ella se la rebuscaba como sea, sacaba de donde sea, me daba para que yo me vaya a entrenar. A veces, no comía para darnos un plato de comida a nosotros. Eso, a mí me emociona mucho. Es una guerrera. Le debo todo a ella”, recordó.

Asimismo, dijo que su madre “siempre hizo lo posible” para que no les falte “un plato de comida” a él ni a sus siete hermanos. “Yo siempre le preguntaba: ‘¿Vos tenes hambre?’. ‘No’, me decía. ‘Ya tomé unos mates, no tengo hambre’. Y era porque quería que comiéramos nosotros. Yo me daba cuenta. Eso, no tiene precio”, aseguró.

Por último, el jugador confesó que actualmente valora todo, “hasta la miga de pan, porque sé lo que es la necesidad”, sostuvo. “Siempre que voy a la concentración, valoro la comida, la ropa, hasta un par de medias, porque sé lo que cuesta”, cerró.