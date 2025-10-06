Qué pasó con Moretti y San Lorenzo

Marcelo Moretti recuperó la presidencia de San Lorenzo gracias a un fallo judicial que revirtió su salida, suspendió la Asamblea Extraordinaria y cuestionó la validez de su destitución. La Cámara Civil aceptó una medida cautelar presentada por el dirigente, basado en irregularidades en el proceso que declaró la acefalía en la institución. Ahora, Moretti debe reasumir su cargo y convocar a una nueva reunión de Comisión Directiva en 15 días.

El fallo judicial y sus implicaciones

La Cámara Civil fundamentó su decisión en la presunción de que no se cumplieron los procedimientos estatutarios al momento de declarar la acefalía, cuestionando la convocatoria y las condiciones en que se tomó la decisión en la reunión del 16 de septiembre de 2025.

Marcelo Moretti, retomará su cargo como presidente de San Lorenzo @PabloLafourcade

El dictamen judicial trae consigo varias consecuencias significativas para San Lorenzo. Primero, Moretti reasume la presidencia, lo que implica el cese de su licencia y la recuperación del control de la institución. Segundo, se anulan las decisiones tomadas tras la declaración de acefalía, incluyendo la reunión de Comisión Directiva del 16 de septiembre de 2025 y la convocatoria a Asamblea Extraordinaria. Tercero, se ordena la realización de una nueva reunión de Comisión Directiva, que deberá ser convocada por Moretti, respetando las condiciones estatutarias y garantizando la seguridad de todos los participantes. Finalmente, se establece un plazo de 15 días para llevar a cabo esta nueva reunión, contados a partir de la comunicación del fallo al club.

La crisis institucional y el futuro inmediato

La crisis comenzó tras la difusión de un video donde se ve a Marcelo Moretti guardando 25 mil dólares en su saco, provenientes de la madre de un jugador juvenil. Este hecho llevó a Moretti a tomar una licencia por tiempo indeterminado. La Mesa Directiva de la Asamblea tomó las riendas y convocó a una Asamblea Extraordinaria, suspendida luego por el pedido de Moretti en la Justicia. A pesar del escándalo, Moretti se resistió a dejar su cargo de forma definitiva, optando por una licencia con la intención de regresar. Tras la resolución judicial, San Lorenzo debe recuperar la normalidad institucional. Moretti tiene 15 días para convocar a una nueva reunión de Comisión Directiva y reasumir sus funciones. Se espera que este regreso marque el inicio de una nueva etapa en la institución de Boedo.

Salió a la luz un video de Moretti contando un negocio con la barra brava de San Lorenzo

El vicepresidente de la Asamblea, Ulises Morales, ocupó el lugar del presidente Daniel Matos, quien se tomó licencia por cuestiones personales. Ahora, la resolución judicial tras un pedido del mencionado dirigente, detonó nuevamente el minuto a minuto azulgrana.

El fallo de la Justicia

El texto del fallo, al que accedió LA NACION, sostiene que: “En el caso, en el marco de provisoriedad propio con el que deben ser analizadas las medidas cautelares, se ha acreditado prima facie que el actor decidió dar por finalizada su licencia en el ejercicio del cargo de presidente y que, no obstante, no pudo participar en la reunión de comisión directiva del 16 de septiembre de 2016. A su vez, a la luz de lo normado en el art. 59 del Estatuto, también es incierto quién convocó a dicha reunión; asimismo –derivado de lo anterior- no están a la vista las condiciones en las que se decidió declarar la existencia de acefalía. En este punto debe recordarse que el art. 45 del estatuto del Club Atlético San Lorenzo de Almagro establece que: “La acefalía de la mitad o más de los cargos de cada autoridad de gobierno —agotada la nómina de miembros reemplazantes— ocasiona la caducidad del mandato de los restantes miembros de los respectivos organismos. Producida esta situación, los asociados o la Asambleade Representantes en su caso, serán convocados dentro de los treinta días para elegir la totalidad de sus integrantes por el tiempo que falte para completar el período, siempre que exceda el plazo de seis meses”.

Las imágenes de Moretti guardando dinero provocaron una crisis que sacudió la estructura de San Lorenzo y derivó en su pedido de licencia Captura de video

“De tal modo, haciendo uso además el Tribunal de las facultades conferidas por el art. 204 del CPCCN, se modificará la decisión apelada y se admitiría la medida cautelar solicitada. En tal sentido se dispondrá dejar sin efecto, a los fines del presente, lo decidido en la reunión de Comisión Directiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro celebrada el 16 de septiembre de 2025, consecuentemente de la reunión de la mesa directiva de la Asamblea de Representantes del Club celebrada el 18 de septiembre del 2025 y también la suspensión de la convocatoria a Asamblea Extraordinaria, hasta tanto la reunión de Comisión Directiva cuyos efectos se dejan en suspenso pueda ser convocada y llevada a cabo nuevamente, de forma regular, convocada por el presidente que reasume cesando su licencia oportunamente concedida, respetando acabadamente las condiciones estatutarias –art. 59- y de seguridad de todas las personas habilitadas a concurrir, bajo apercibimiento de dar intervención en la convocatoria a la Inspección General de Justicia. Se fija, a tal efecto, el plazo de 15 días (art. 6 del Código Civil y Comercial) para su realización desde la comunicación del presente al Club Atlético San Lorenzo de Almagro”.

