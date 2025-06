Qué pasó con Orsi y Gómez en Platense

Sergio Gómez y Favio Orsi, los entrenadores de Platense que llevaron al club a conquistar su primer título de Primera División tras 120 años de historia, renunciaron a sus cargos.

La decisión, confirmada por la institución de Saavedra, tomó por sorpresa a hinchas y dirigentes, a pocos días de la épica consagración ante Huracán en Santiago del Estero.

Gómez, Orsi, y las indicaciones para los jugadores de Platense durante la final Juan Jose Garcia

¿Cuándo y cómo se produjo la renuncia de Orsi y Gómez?

La renuncia se produjo este miércoles 11, apenas diez días después de la histórica victoria que le dio a Platense el Torneo Apertura. Según fuentes del club, la decisión fue comunicada por la dupla técnica a la dirigencia, que lamentó la partida, pero reconoció que era un escenario posible. La última imagen de Orsi y Gómez al frente del equipo fue durante la caravana que celebró el campeonato en el barrio de Saavedra.

La imagen de la dupla técnica que conmovió a los hinchas de Platense Joaqu√≠n Camiletti - Getty Images South America

¿Cuáles fueron las razones detrás de la salida de Orsi y Gómez?

Si bien no hubo conflictos internos ni roces con la dirigencia, la principal razón detrás de la renuncia sería una sensación de ciclo cumplido. Tras alcanzar el objetivo principal, que parecía utópico al asumir el cargo, Orsi y Gómez consideraron que nada sería igual después de la obtención del título. Esta idea de haber llegado a la cima con Platense los habría llevado a tomar la difícil decisión de dar un paso al costado.

Platense campeon

En la conferencia de prensa posterior a la consagración, Orsi expresó el orgullo que sentían por el logro obtenido: “Estamos realmente orgullosos, esa es la palabra que nos encuentra. De nuestro camino recorrido, de habernos reencontrado con Platense y de haber podido darle un título que todos soñábamos”. Por su parte, Gómez agradeció a Dios por haberlos guiado hasta ese momento: “No tenemos idea de lo que pasó, es algo que en 120 años no se había conseguido. No tengo palabras”.

El ciclo de Orsi y Gómez en Platense

Orsi y Gómez llegaron a Platense en febrero de 2024, luego de una destacada labor en Atlético Tucumán. Su arribo al Calamar se produjo en un contexto de recambio profundo. En una temporada y media, dirigieron 57 partidos, con un saldo de 25 victorias, 17 empates y 15 derrotas. Más allá de los números, su paso se caracterizó por la construcción de un equipo sólido, pragmático y eficaz, capaz de competir de igual a igual con rivales de mayor jerarquía.

Platense, campeón del Torneo Apertura 2025 EDUARDO RAPETTI - AFP

El punto de inflexión fue, sin duda, el primer semestre de 2025, cuando Platense se consagró campeón del Torneo Apertura. Con una campaña impecable, el equipo logró el primer título oficial de Primera División en la historia del club, derrotó a Racing, River y San Lorenzo como visitantes, y superó a Huracán en la final. Este logro impensado colocó al Calamar en el centro de la escena del fútbol argentino.

El título le aseguró a Platense la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y la posibilidad de definir el Trofeo de Campeones a fin de año contra el campeón del Torneo Clausura. Sin embargo, será otro cuerpo técnico el que afronte estos desafíos. La dirigencia ya se encuentra en la búsqueda de un reemplazante para Orsi y Gómez, en un momento clave para el futuro del club.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.