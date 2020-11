Una curisoa anécdota ocurrió en la previa del Mundial 2002, cuando el expresidente de la AFA Julio Grondona pidió que no se use la número 10 en honor a Diego Maradona Crédito: Dpa

En el programa ESPN90 se hizo un homenaje a Diego Maradona, luego de que el ídolo argentino fuera velado en la Casa Rosada y sus restos inhumados en un cementerio privado de Bella Vista. Los panelistas recordaron el episodio en que el expresidente de la AFA Julio Grondona había pedido retirar la camiseta número 10 de la Selección Argentina, a modo de reconocimiento por logros de Diego con el equipo nacional.

El periodista Vito Di Palma opinó sobre el tema: "Retirar la camiseta número 10 del mundo sería como retirar a Maradona, sería una locura. No se puede retirar el número que es símbolo de un futbol elegante".

Luego, el periodista Miguel Simón recordó una insólita situación en la que la emblemática camiseta Nº 10 fue usada por el tercer arquero del equipo nacional. "En la previa del Mundial 2002, Grondona había pedido que no se use la número 10 en honor a Maradona, quería tener números del 1 al 24. En aquel entonces estaba Joseph Blatter en la FIFA y su opositor cuestionó: '¿Por qué van a sacar la 10?'".

Simón siguió detallando aquellos pormenores y contó qué jugador terminó usando la camiseta más importante de la Selección Argentina: "Una vez que le dicen que no puede retirar la 10, se la dan a Roberto Bonano, que era el tercer arquero. Entonces sale Diego y pide que no retiren la camiseta 10, porque estaba Ortega. Entregársela a Bonano era una decisión de repudio. Diego intercede para que no lo hagan".

"Para el Mundial del 2006, pensando en retirar la casaca 10 de Diego, Grondona pidió le dejaran anotar del 1 al 25. Debe haber intervenido la opinión de Diego en aquel momento, que no estaba de acuerdo en retirar la camiseta 10 de la Argentina. Y que finalmente no se concretó".

En la parte final, el periodista Marcelo Benedetto comentó: "Menos mal que no se retiró porque nos hubiésemos perdido que Messi usara la 10. ¿Cómo puede ser que hayan salido dos jugadores tan descomunales en tan poco tiempo?", se preguntó con nostalgia en la edición de homenaje.