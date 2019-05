Qué pensó Niki Lauda cuando recibió la extremaunción y otras frases famosas

Septiembre de 1976: Lauda atiende a la prensa luego de su terrible accidente en Alemania Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 07:31

El ámbito del automovilismo está conmovido por el fallecimiento de Niki Lauda, la leyenda que fue tricampeón mundial de la Fórmula 1 y que falleció en la madrugada del martes, a los 70 años, en el hospital general de Viena, según informó su familia a la prensa británica.

El recordado piloto austríaco fue campeón del mundo en 1975, 1977 y 1984, y subcampeón en 1976. Totalizó 25 victorias en grandes premios (la primera en España, en 1974, y la última en Holanda, en 1985).

Lauda cultivaba un gran sentido del humor, y a continuación se presentan varias de sus frases más recordadas:

"Hay miles de jóvenes que saben rodar más rápido que yo. Pero yo piloto un Ferrari".

"Cualquier mono podría conducir un Fórmula 1 actual. Por lo que yo también".

Tras su retiro de los circuitos en 1979: "Estoy cansado de dar vueltas como un tonto".

27 de mayo de 1976: una foto de Lauda antes de su largada en el GP de Mónaco Fuente: AFP

Enojado por el rendimiento de los Jaguar cuando dirigía esta escudería en 2002: "Espero que el coche de asistencia médica no nos supere en la salida".

"Vistos los salarios actuales de los pilotos, si yo fuera estadounidense probablemente llevaría a juicio a mi madre por haberme traído al mundo demasiado pronto".

"No es fácil ser perfecto. Pero estaría bien que alguien lo fuera".

"El hombre es capaz de admitir todo, salvo que es un mal conductor".

Marzo de 2007: Lauda posa en la cabina de un Airbus A 319 en Hamburgo Fuente: AFP

"Visto que mi trabajo depende únicamente de mi pie derecho, mi apariencia física importa poco".

Sobre los sentimientos que tuvo cuando recibía la extremaunción tras su accidente en agosto de 1976: "Me dije: 'no será así conmigo'. Esto me motivó para seguir con vida".

Tras su trasplante pulmonar en 2018: "Estuve muerto brevemente. Pero he resucitado".

El accidente de Lauda en 1976 03:36

Video