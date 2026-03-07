Qué significa Clipping, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

El Albert Park Circuit de Australia recibió este fin de semana el inicio de un calendario de Fórmula 1 bajo una transformación técnica. La categoría máxima del automovilismo estrena un reglamento que altera las dimensiones de los vehículos y otorga un rol central a la propulsión eléctrica. Pilotos como Franco Colapinto enfrentan este desafío en una competencia que prioriza la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental mediante combustibles renovables.

¿Qué es el clipping y cómo afecta el rendimiento en pista?

El término técnico define el momento exacto en el que la batería de un monoplaza alcanza su límite de descarga. En esta instancia, el motor eléctrico interrumpe el aporte de potencia adicional al vehículo y el auto experimenta una pérdida de velocidad perceptible en las rectas. El fenómeno sucede incluso cuando el piloto mantiene la presión máxima sobre el pedal del acelerador. La gestión de este recurso resulta vital para el éxito de la estrategia de carrera. El clipping establece el techo de rendimiento eléctrico en cada giro del circuito.

Los nuevos monoplazas de F1 reducen su tamaño para ganar agilidad en los circuitos internacionales Altaf Qadri - AP

La normativa introduce el super clipping como una variante más restrictiva. El sistema electrónico reduce la entrega de potencia del motor de combustión interna. El objetivo principal es la recarga de las celdas de energía que ocurre de forma automática. El sistema garantiza que el vehículo disponga de electricidad en los sectores siguientes del trazado. La administración del flujo energético determina la capacidad de ataque y defensa de los competidores en cada giro.

Glosario de los nuevos conceptos técnicos en los monoplazas

Concepto Definición Función o Impacto Aerodinámica activa Sistema de alerones móviles (delantero/trasero). Reemplaza al Drag Reduction System y ajusta la carga desde el volante. Modo recta Configuración de alerones con bajo ángulo de ataque. Reduce la resistencia al avance y aumenta la velocidad en línea recta. Modo adelantamiento Sistema de potencia extra sin restricciones de zona. Facilita sobrepasos al estar a menos de un segundo del rival. Modo Boost Activación de la potencia máxima combinada. Aporta energía extra del sistema híbrido para atacar o defender. Recarga Alimentación de la batería mediante frenado o inercia. Recupera energía eléctrica durante más momentos de la vuelta. Lift and coast Técnica de inercia al levantar el pie del acelerador. Reduce el consumo de combustible y favorece la recarga eléctrica. Gestión Administración energética del sistema híbrido (50% eléctrico). Equilibra el rendimiento entre el motor eléctrico y el de combustión. Clipping Momento de agotamiento de la batería. El motor eléctrico cesa su aporte de potencia. Combustibles sostenibles Mezclas de biomasa o residuos municipales. Disminuye la huella ambiental de la categoría. Minisectores Herramienta de cronometraje en vivo. Identifica el rendimiento real en tramos cortos del circuito.

El sistema de aerodinámica activa reemplaza al tradicional DRS en la competencia automovilística Altaf Qadri - AP

Los vehículos de la temporada 2026 presentan dimensiones reducidas para favorecer la agilidad. El ancho total baja de 2000 mm a 1900 mm y la distancia entre ejes disminuye de 3600 mm a 3400 mm. El suelo de los autos pierde 150 mm de longitud. Estas modificaciones buscan una menor dependencia de la carga aerodinámica extrema. Los monoplazas resultan 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más angostos que sus predecesores.

Franco Colapinto analiza los desafíos técnicos que impone el nuevo reglamento de la temporada 2026 Asanka Brendon Ratnayake - AP

La transmisión televisiva también incorpora novedades para el público. Los cronómetros en vivo muestran minisectores dentro de cada tramo del circuito. Esta herramienta permite identificar el rendimiento de un piloto de forma instantánea. No hace falta esperar al cierre de un sector completo para conocer la velocidad de un giro. Como anticipó el propio Colapinto en la previa del campeonato, la Fórmula 1 entra en una etapa que exigirá “una nueva manera de manejar”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.