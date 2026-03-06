¿Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas del GP de Australia de la F1?

Se terminó la espera y, oficialmente, comenzó la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia ya está en marcha y los 22 pilotos salieron a la pista en las primeras dos prácticas libres (FP), que se disputaron en la noche del jueves y en la madrugada del viernes de la Argentina. Franco Colapinto, quien se ilusiona con tener un año mejor al 2025, todavía está calentando motores: fue 16° en el primer ensayo (FP1) y 18° en el segundo (FP2).

En la FP1 Ferrari volvió a mostrar un gran desempeño al igual que en los test de pretemporada y consiguió un 1-2 con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En contrapartida, Aston Martin sigue decepcionando ya que Lance Stroll tuvo una falla y pudo dar apenas tres vueltas, quedando a 30 segundos del líder; mientras que Fernando Alonso ni siquiera pudo salir a la pista.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc dejaron buenas sensaciones en la FP1 del GP de Australia 2026 Scott Barbour - AP

Pierre Gasly, el compañero de Colapinto en Alpine, quedó 18° a 0.710s del argentino, quien dio 26 vueltas contra las 27 del francés. El único inconveniente para Franco fue que un pájaro se metió en una toma de aire y alteró por unos instantes los planes del piloto nacido en Pilar, que tuvo una práctica con solo un error propio al despistarse en una curva y pasar por la grava antes de retomar metros más adelante.

En la FP2 el rendimiento de Gasly fue mejor que el de su compañero de equipo: terminó 16° y lo superó por 0.452s. El más rápido fue el local Oscar Piastri, de McLaren, con un tiempo de 1:19.729, seguido de Andrea ‘Kimi’ Antonelli y George Rusell, ambos de Mercedes. Colapinto, por su parte, se bajó de su monoplaza con una molestia en el ojo derecho. “Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y escombros en mi ojo (derecho). Afortunadamente, no fue demasiado serio y no hay una causa real de preocupación”, afirmó.

Franco Colapinto se ilusiona con tener un año mejor que el 2025, pero aún debe asentarse PAUL CROCK� - AFP�

El Circuito de Albert Park volverá a tener a los protagonistas en pista este viernes, a partir de las 22.30 de la Argentina, con la tercera y última práctica libre. A las 2 del sábado, se llevará adelante la primera clasificación del año, con un formato renovado por la inclusión de dos nuevos pilotos: se mantiene la estructura de tres sesiones (Q1, Q2, Q3), pero aumentan los eliminados: seis en Q1 (18 minutos) y seis en Q2 (15 minutos), para que los 10 mejores luchen por la pole position en la Q3. Por último, la carrera está programada para el domingo a la 1.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Australia de la F1 2026

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 16°

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2 : 18°

: 18° Prácticas libres 3: 22.30.

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina