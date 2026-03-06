Qué le pasó a Colapinto que casi provoca un accidente con Hamilton en la segunda práctica de la F1

El circuito de Albert Park vivió un momento de máxima tensión durante la jornada inicial del Gran Premio en Melbourne. El monoplaza de Colapinto sufrió una pérdida súbita de velocidad en pleno ingreso a la recta principal y quedó expuesto en la línea de carrera ante la llegada de Hamilton. La diferencia abismal de ritmo forzó una reacción defensiva inmediata para impedir una colisión de graves consecuencias en el arranque de la temporada.

¿Qué le pasó a Colapinto?

El reloj marcaba la mitad de la sesión cuando Colapinto intentaba abrir su vuelta rápida, pero el motor del A526 perdió rendimiento de golpe. El vehículo permaneció en el carril de tránsito ideal a un ritmo muy lento en lugar de buscar la zona segura. Lewis Hamilton apareció detrás a máxima velocidad en su giro lanzado y debió ejecutar un volantazo brusco hacia la derecha para esquivar el obstáculo.

El inglés reportó la situación por radio a su equipo sin identificar al responsable y desaceleró de inmediato. El incidente surgió de un error conceptual más que técnico: al perder potencia, el piloto debió apartar el coche de la zona de aceleración para no bloquear el paso de los rivales que circulaban a casi 300 kilómetros por hora.

Franco Colapinto y el incidente con Lewis Hamilton en la práctica 2 de Australia

La maniobra con el británico no representó el único inconveniente del día para Colapinto, quién cometió excesos en otros sectores de la pista. Durante la primera tanda, el auto siguió de largo en la curva 1 y transitó por la cama de leca, aunque regresó al asfalto sin daños.

En la segunda sesión, el problema se repitió en el viraje 3. El auto sacudió la parte trasera al pisar fuera de los límites. Estos despistes evidenciaron la dificultad de Alpine para encontrar el balance correcto en un circuito callejero rápido y técnico.

El error de Colapinto que obligó a Hamilton a una maniobra evasiva en F1 Asanka Brendon Ratnayake - AP

Un rendimiento general lejos de la vanguardia

La planilla de tiempos confirmó las sospechas sobre el déficit de rendimiento del equipo francés. Pierre Gasly finalizó 16º a 2s438/1000 de la punta, mientras que Franco Colapinto quedó dos puestos por detrás, en la ubicación 18ª, a una distancia de 2s890/1000 del líder.

La escudería se ubicó como la novena fuerza de la planilla. Solo superó a los equipos con fallas graves o falta de rodaje, como el debutante Cadillac y Aston Martin. La fiabilidad mecánica resultó el único aspecto positivo del día, ya que el auto completó el programa sin roturas terminales pese a la falta de velocidad.

El difícil comienzo de Alpine en Australia Asanka Brendon Ratnayake - AP

El dominio local y el panorama de los rivales

Oscar Piastri aprovechó la localía para marcar el mejor registro del viernes con McLaren. El australiano cronometró 1m19s7219/1000. Kimi Antonelli y George Russell ubicaron a sus Mercedes en el segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Max Verstappen completó el grupo de los seis mejores con Red Bull.

La sorpresa llegó de la mano de Arvid Lindblad. El novato colocó al Racing Bulls en el octavo puesto y superó a varios veteranos. Lando Norris giró poco por inconvenientes técnicos y Ferrari mostró solidez con Hamilton y Charles Leclerc dentro del top 5.

Charles Leclerc dominó la primera práctica con Ferrari y se mantuvo entre los cinco mejores en el cierre de la jornada en Melbourne MARTIN KEEP - AFP

La actividad de los otros argentinos en Melbourne

La delegación nacional tuvo acción en las categorías promocionales. Nicolás Varrone concretó su debut en la Fórmula 2. Por otro lado, Mattia Colnaghi destacó en la Fórmula 3 con el equipo MP Motorsport. El joven de 17 años logró el sexto lugar en la clasificación pese a una rotura de motor en la práctica previa, un resultado que le permite largar en puestos de expectativa tanto el sábado como el domingo.

La actividad de la Fórmula 1 continuará con el tercer entrenamiento libre. La clasificación se disputará este sábado a las 2 de la madrugada de Argentina y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Xavier Prieto Astigarraga.