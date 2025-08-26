Quién es el fotógrafo que generó un escándalo en el US Open y qué dijo tras ser echado del torneo

Un episodio inesperado sacudió la primera ronda del US Open, cuando la interrupción de un fotógrafo durante el partido entre Daniil Medvedev y Benjamin Bonzi provocó un extenso retraso y una violenta reacción del tenista ruso. Este incidente resultó en la revocación de la credencial de Selcuk Acar, quien ahora se defiende de las acusaciones y asegura ser la verdadera víctima de la situación.

¿Quién es y qué dijo el fotógrafo del escándalo en el US Open?

El fotógrafo involucrado en el incidente del US Open es Selcuk Acar, un experimentado periodista independiente y fotoperiodista. Acar fue quien, según la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), ingresó a la cancha en un momento crucial del partido entre Daniil Medvedev y Benjamin Bonzi.

Selcuk Acar, el fotógrafo que desató el escándalo del partido entre Medvedev y Bonzi en el US Open

Su intervención derivó en la repetición de un primer saque para el francés y una explosión de ira por parte de Medvedev. Tras el suceso, la USTA le retiró la acreditación para cubrir el torneo. Acar, en declaraciones al Daily Mail, afirmó ser “una víctima y totalmente inocente”.

Expresó también que el incidente se convirtió en un “linchamiento” y que sufrió mucho a pesar de su inocencia. El fotógrafo comunicó que ya contacta con sus abogados para analizar la situación y sus opciones legales.

Medvedev se salió de control en el US Open luego de que un fotógrafo interrumpiera el partido y se repitiera el primer servicio para Bonzi

La versión del fotógrafo sobre el incidente

Según Selcuk Acar, su ingreso a la cancha no fue una decisión propia, sino una indicación de seguridad. Acar relató al Daily Mail que inicialmente dudó en entrar a la pista y afirmó haber regresado “dos veces ante el árbitro” antes de ingresar.

El fotógrafo aseguró que un agente de seguridad le indicó que “el partido estaba detenido” y lo instó a entrar a la cancha. En ese momento, observó a Bonzi preparándose para su segundo saque. Acar manifestó su confusión: “No sabía si Medvedev me había visto”.

Medvedev cuestionó al árbitro Greg Allensworth durante siete minutos ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Acar, con una extensa trayectoria que incluye la cobertura de eventos de alto perfil como visitas presidenciales en Europa, cumbres de la OTAN y el Mundial de fútbol de la FIFA, enfatizó sobre su profesionalismo. “No soy un fotoperiodista capaz de cometer semejante error”, declaró y añadió que el episodio lo hizo “envejecer diez años”.

La respuesta de la USTA

La versión de Selcuk Acar fue desmentida por portavoces de la USTA en una declaración al Daily Mail. La organización afirmó que “el fotógrafo había recibido instrucciones de seguridad del US Open para que se quedara en su lugar”. La USTA sostuvo que Acar “ignoró estas instrucciones y entró indebidamente en la cancha entre saques en punto de partido”.

La USTA contradijo a Acar, asegurando que ignoró instrucciones de seguridad CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

La USTA también indicó que el juez de silla también ordenó a Acar que se sentara de inmediato, directiva que, según la organización, también fue ignorada por el fotógrafo. Como consecuencia de estas acciones, a Acar le fue retirada su credencial para continuar cubriendo el US Open.

La furia de Daniil Medvedev

Tras la interrupción de un fotógrafo y la decisión de repetir un saque a favor de Benjamin Bonzi en un punto de partido crucial, el tenista ruso, excampeón del torneo, protagonizó un estallido de ira que duró siete minutos.

Durante este lapso, Medvedev recriminó al árbitro Greg Allensworth con frases como “¿Eres un hombre? ¿Por qué tiemblas?”, y golpeó su raqueta, mientras su esposa, Daria Medvedeva, observaba la escena con evidente exasperación. Más tarde, Medvedev logró calmar al público y remontar el partido, ganando el tercer set en tie-break y el cuarto por seis a cero, forzando un quinto set.

Pero Bonzi se llevó la victoria final y, tras la derrota, Medvedev destrozó su raqueta y explicó en conferencia de prensa que su enojo se dirigía a la decisión arbitral, no al fotógrafo, argumentando que un retraso de “cuatro segundos y medio” no justificaba repetir el servicio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.