Moretti aseguró que va a impugnar el acta que decreta la acefalía en San Lorenzo y acusó un “intento de golpe de Estado”

En medio de un nuevo episodio de la bronca de los hinchas de San Lorenzo con su presidente, Marcelo Moretti, se definió, a través de una comisión, una acefalía en el club para que el mando lo tome una gestión transitoria. Sin embargo, el funcionario cuestionó la medida, aseguró que va a impugnar el acta porque “está mal redactada” y “carece de normalidad”, y acusó un “intento de golpe de Estado” desde que asumió al mando del Ciclón.

"Vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía porque tiene un montón de vicios y hay cuestiones que lamentablemente se siguen haciendo mal en el club. La acefalía no está bien decretada. No terminé de ver el acta porque no la firmé, no me dejaron comandar la comisión", indicó Moretti en TN y sumó: “Esto fue en un cuarto intermedio porque después me tuve que ir del club a declarar y volví. Tampoco hay un libro de actas. Hay un montón de cuestiones en el club que carecen de normalidad”.

El presidente de San Lorenzo señaló que muchos sectores de la política del club le quieren hacer un golpe de Estado desde hace un año para tomar el poder y acusó operaciones en su contra, entre ellas, nombró el episodio de la cámara oculta, en la que se lo ve tomando un fajo de dólares a cambio de, presuntamente, el ingreso de un juvenil al Ciclón. “Eso fue armado, dañó mi imagen y a raíz de eso se construyó un relato”, detalló.

Por otra parte, Moretti se refirió al vínculo entre San Lorenzo y Sur Finanzas y aclaró que el club en ningún momento recibió dinero. “Nosotros nos encontramos con un club destruido, tuvimos que recibir aportes de dinero de otros dirigentes y obviamente no alcanzó y hubo que salir a pedir préstamos a distintas financieras, con el riesgo que genera. Yo mismo he aportado más de 400 mil dólares al club y hay dirigentes que pusieron más de 3 millones”, dijo.

Según declaró Moretti, San Lorenzo debe 30 millones de dólares y lo adjudicó a la gestión anterior. Sin embargo, destacó que el club se encuentra “mejor” que cuando asumió. “Hemos pagado 15 millones de dólares de pasivos de la gestión anterior y la deuda que tomamos no fue mayor a 4 millones de dólares. La gente ve cosas que desconoce, ahí falló la comunicación de nuestro lado. Hemos vendido por mucha plata y comprado por mucho menos. La deuda con el plantel es muy chica, que no supera los dos meses”, expresó.

Marcelo Moretti y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA Archivo

“San Lorenzo no está quebrado. Sí tiene un pasivo generado por la gestión anterior muy grande. Debemos 30 millones de dólares aproximadamente”, continuó.

Tras las declaraciones de Moretti, el club publicó un comunicado en el que informó que la comisión directiva entró en un estado de acefalía ante la renuncia de la mayoría de sus miembros, después de las salidas de Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Mateo Sagardoy, Uriel Barros, María Soledad Boufflet, Pablo García Lago, Javier Allievi, Marcelo Culotta, Belén Lugones, Leonardo Virardi y Agustina Nordenstrom.