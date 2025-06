Quién es Valtteri Bottas, el posible reemplazante de Colapinto en Alpine

El implacable mercado de pases de la Fórmula 1 nunca se detiene y un movimiento sorpresivo podría gestarse en el equipo Alpine. La delicada situación deportiva de la escudería francesa abre un interrogante sobre la continuidad de sus pilotos, y en las últimas horas un nombre de peso apareció en el radar como un potencial sustituto para el argentino Franco Colapinto antes del final de la temporada.

¿Quién es Valtteri Bottas, posible reemplazo de Colapinto?

Valtteri Bottas, un finlandés de 35 años, es un piloto de experiencia que actualmente cumple funciones como reserva en la escudería Mercedes. Según informó el sitio especializado The Race, el director de Alpine, Flavio Briatore, se acercó el último domingo al paddock de Mercedes durante el Gran Premio de Austria para discutir la posible disponibilidad del finlandés.

Flavio Briatore habría consultado a Mercedes por la disponibilidad de Bottas

Bottas compitió para Mercedes durante cinco temporadas junto a Lewis Hamilton, entre 2017 y 2021. En ese período, consiguió las 10 victorias de su carrera con las Flechas Plateadas, además de 20 pole positions. Luego se unió a Sauber, conocido como Alfa Romeo en ese momento, para la temporada 2022. Su paso por el equipo suizo tuvo altibajos, con un sólido décimo lugar en el campeonato de 2022 y un 2024 sin sumar puntos.

Por qué Alpine evalúa un cambio de piloto

El equipo se encuentra en el último lugar del Campeonato de Constructores con solo 11 puntos en 11 fines de semana de competencia. Las heridas están abiertas y Flavio Briatore no las oculta. “Al final, cedemos terreno frente a nuestros rivales directos en el campeonato tras otra carrera sin sumar ni un solo punto y este nivel de rendimiento se vuelve francamente cada vez más preocupante”, sentenció el directivo italiano.

El piloto líder, Pierre Gasly, con contrato hasta el próximo año, consiguió todos los puntos del equipo. Sus compañeros, primero Jack Doohan y luego Colapinto, no lograron entrar en el top 10. El pilarense reemplazó al australiano desde el GP de Emilia-Romagna en un intento por mejorar la competitividad del segundo auto, pero sus mejores resultados hasta ahora fueron dos 13° puestos en Mónaco y Canadá.

Pierre Gasly fue el único piloto en sumar puntos para Alpine en esta temporada @AlpineF1Team

La estrategia de Briatore con la mira en 2026

El objetivo del directivo italiano es sentar las bases para una campaña exitosa en 2026, cuando cambie el reglamento técnico. La incorporación de un piloto experimentado es una pieza clave en su plan. “Una de las cuestiones que Briatore evalúa actualmente es si elegir un piloto experimentado como Bottas (...) lo ayudaría a él y a Alpine a juzgar mejor cómo se posiciona su auto en comparación con un joven”, señala el sitio The Race.

Las fuentes sugieren que Mercedes no pondría obstáculos para la salida de Bottas, especialmente porque Alpine se convertirá en equipo cliente de la marca alemana el próximo año.

Mercedes cedería a Valtteri Bottas en caso de que Alpine demuestre su voluntad

Qué dice Franco Colapinto sobre la situación

A pesar de los rumores y la presión por los resultados, Colapinto se muestra tranquilo. El piloto argentino no considera que Briatore lo presione para mejorar su rendimiento, pero sí reconoce que los avances también deben provenir del auto. Consultado sobre si le preocupaba que el empresario italiano decidiera un cambio pronto, respondió: “No, la verdad es que no me preocupa. Creo que me ha apoyado mucho y confía en mí”.

El golpe de Tsunoda a Colapinto en el GP de Austria

Tras el 15° puesto en el Gran Premio de Austria, donde tuvo una carrera accidentada, el argentino habló de la necesidad de mejorar para la próxima fecha en Silverstone. “No fue un día fácil para nosotros. Empezamos a mejorar el ritmo después, pero al principio nos costó mucho, porque no era bueno. Un día complicado, hay que entender todo con el equipo y estar más fuerte para Silverstone”, mencionó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.