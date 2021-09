Revelan quién mandó a Lionel Messi hacer el “cocodrilo” detrás de la barrera

Fue una imagen que se convirtió en icónica. Nadie pensó que alguna vez Lionel Messi se iba a poner en ese lugar. De hecho, no es habitual ver a una estrella del calibre de “La Pulga” cumplir una función que en general está destinada a jugadores de otra talla.

Sin embargo, allí fue, en el momento en que Manchester City tenía una situación de peligro en el último tramo del partido ante PSG. Debían tomarse todos los recaudos posibles para evitar que el rival marcara un tanto y se acercara en el marcador. Por eso, hay alguien que debe hacer el trabajo sucio, y se sabe que Messi siempre prioriza al equipo. Y si un compañero le pide jugársela, lo hace. Y así ocurrió.

Lo que no se sabía hasta ahora era quién le había solicitado al 30 hacer el “cocodrilo” y sacrificarse por el equipo. Fue la periodista brasileña Lara Pinheiro quien en su cuenta de Twitter publicó el video y encontró la perla.

Según puede verse en el fragmento viralizado, el defensor Marquinhos le pide a Messi a los gritos que se pusiera detrás de la barrera para evitar que la pelota pase por entre las piernas de los jugadores.

Quién le pidió a Lionel Messi que se acostara detrás de la barrera

Claro, quien hizo la solicitud no es cualquiera. Marquinhos es el capitán del equipo y uno de los jugadores con más años en el club. A pesar de su estatura, Messi no deja de ser un integrante nuevo del vestuario.

En cuanto al “cocodrilo”, se trata de una variante táctica muy implementada en los últimos tiempos por los técnicos.

Por supuesto, Messi no tuvo problema en ponerse el overol, y se ubicó en ese lugar tan particular de la cancha. Para fortuna de él y su equipo, la jugada del City no prosperó y el PSG se llevó los tres puntos del Parque de los Príncipes, que además del primer gol del crack rosarino, dejó esta foto que ya pasó a la historia.