River - Boca: el significado del primer superclásico femenino jugado en el Monumental

Un River-Boca sin operativos de seguridad que sitien un barrio completo es posible y la prueba se vio este domingo en el Monumental. Se trató de una fecha histórica, ya que fue la primera vez que el superclásico en su versión femenina se disputó en ese estadio, como sí ya había ocurrido en la Bombonera.

Si bien sorprendió a propios y extraños la poca antelación con que se decidió que se jugase en el Monumental, un pequeño grupo de familiares de las futbolistas que pudo acercarse se hizo sentir ocupando un sector de la platea San Martín baja, justo detrás del banco de suplentes local. Y acorde a un partido de fútbol femenino, tanto alcanza pelotas como el personal policial y de UTEDYC fueron mujeres.

Melgarejo cubre la pelota ante Yamila Rodríguez; River y Boca dieron un gran paso al haberse enfrentarse en la cancha del primero. Mauro Alfieri - LA NACION

Tras el 1 a 1 final (Amancay Urbani para el Xeneize que jugó de amarillo y Martina del Trecco para las locales), cada plantel se apiñó en el campo y sacó sus conclusiones. Las locales tardaron un poco más en abandonar el césped. No era para menos, se habían dado el gusto de ser locales en un estadio mítico y de cortar una racha siempre adversa y que mayormente les traía goleadas en contra en el clásico. Hubo fotos grupales, con los hinchas de fondo y con algunos familiares que lograron saltar al césped.

River 1 vs. Boca 1: los mejores momentos

Fue muy singular, por supuesto, y más allá de la paridad final, que el sabor a victoria se lo llevaran ambos planteles. Es que aunque no haya sido abierto al público en general, el hecho de haberse disputado el superclásico en este escenario significó una especie de validación definitiva para un fútbol femenino que busca acelerar los pasos en pos de una real profesionalización.

Se sabe que en el Monumental no juega cualquiera y por eso a partir de ayer, y por más vacío que haya lucido, se dio un paso más no sólo hacia una mejor difusión del fútbol de mujeres, sino también hacia dejar un poco más atrás los comentarios despectivos de foristas anónimos, las preguntas por las curiosas profesiones o trabajos principales de las futbolistas y la eterna referencia masculina como parámetro comparativo. La historia que quieren contar, ocurre dentro de la cancha.

Amancay Urbani celebra la apertura de Boca, en un clásico frente a River que tuvo un sabor especial en el Monumental Mauro Alfieri - LA NACION

Se percibe, también, que las futbolistas, sean de River, de Boca o del Barcelona, no solo juegan contra sus eventuales rivales, juegan contra todo. Y lo expresan. “El Monumental valida para la difusión, pero creo que ese público que pone palos es cada vez menos y no creo que haya que darle mucha entidad a esa gente, porque hay muchísima gente que de verdad quiere venir y me quedo con eso. Lo otro es parte del tiempo y creo que ya va a ir cambiar”, señaló Justina Morcillo, mediocampista de River.

La 10 y capitana millonaria está convencida de que el fútbol femenino puede convocar mucho público, por eso ahora el objetivo es volver a tener la oportunidad de que se les abra el estadio: “En el fútbol femenino los pasos se dan de a uno y hay que disfrutarlos. El próximo paso será volver a jugar acá y que las puertas se puedan abrir para todos. Sería un paso enorme”.

Martina Del Trecco logró la igualdad, aunque el resultado fue lo de menos en el simbólico superclásico entre River y Boca, el primero en el estadio Liberti. LA NACION/Mauro Alfieri

Independientemente de la manera en que se haya dado, el 27 de marzo de 2022 quedará como una fecha histórica, tanto para las futbolistas de River como las de Boca. Para las Millonarias, el objetivo es volver a jugar en el Monumental, y si se puede, llenarlo. Por tan simple o complejo que parezca.