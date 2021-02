Miljevic, la apuesta de Gallardo para sumar en River Fuente: FotoBAIRES

Después de dos mercados de pases sin incorporaciones y con el lejano recuerdo de la última llegada de Paulo Díaz en agosto de 2019, River cambió su postura: esta vez apostó fuerte para renovar su plantel. Tras confirmar las ventas de Santiago Sosa e Ignacio Fernández, que le dejarán poco más de 10 millones de dólares en sus arcas, la dirigencia millonaria hizo caso al pedido del técnico Marcelo Gallardo para potenciar la competencia interna y mejorar las opciones de recambio. Y va camino a sumar seis incorporaciones: este miércoles llegaron José Paradela y Agustín Fontana, se llegó a un acuerdo por Alex Vigo y apareció otro nombre inesperado en la lista.

Con el cierre del mercado de pases encima (jueves 18 a las 20), River se movió a fondo en los últimos días. Las primeras llegadas se dieron el viernes pasado: firmaron el volante ofensivo Agustín Palavecino (US$ 1,8 millones por un 35% y opción de otro 30% por US$ 1,7 millones) desde Deportivo Cali y el defensor central David Martínez (a préstamo sin cargo y sin opción), que se lució en Defensa y Justicia. Luego, el sábado, se sumó un histórico: llegó Jonatan Maidana en condición de libre tras dos años en Toluca de México.

Así, después de que Gallardo pidiera en conferencia de prensa que le explicaran "adónde estaba parado", los dirigentes le respondieron con la llegada de cinco futbolistas que son de su agrado. Este miércoles se concretaron los arribos de Paradela y Fontana y el sexto apellido ya se cerró: tras arduas negociaciones con Colón, cerró a Alex Vigo, lateral derecho de 21 años. A la espera de los números finales, por el joven se abonarían cerca de US$ 2 millones por el 50% del pase, más la cesión de Cristian Ferreira por un año y medio.

Pero no todo termina ahí. En las útlimas horas surgió el nombre de Matko Mijael Miljevic, volante ofensivo de Argentinos Juniors que tiene 19 años y está apartado desde noviembre del plantel por su situación contractual: en junio se le vence el vínculo y entró en conflicto con la dirigencia por no resolver la renovación. Así, River comenzó tratativas con el Bicho para comprar el 50% de la ficha antes de que el futbolista quede libre.

Tras dos temporadas completas sin incorporaciones, Gallardo apretó el acelerador para la dirigencia de River reforzara el plantel. Fuente: Archivo

Según pudo saber LA NACION, se está negociando entre los clubes y el jugador está dispuesto a escuchar la propuesta, ya que todavía no definió su futuro. "Esperaremos a ver cuál es la oferta de River y la evaluaremos. Hay otros interesados, pero vamos a esperar y respetar a Argentinos porque el es jugador del club hasta junio", aseguran desde el entorno de Miljevic.

El joven nació en Miami, Estados Unidos, en 2001 después de que su familia decidiera emigrar en plena crisis en la Argentina. Pese a eso, seis meses después de su nacimiento, retornaron al país. Así, Matko se crió en Lanús, pasó por Club 12 de octubre de Villa Diamante y Club Parque y a los ocho años llegó a Argentinos Juniors por recomendación de Fernando Batista. Pasó por los seleccionados juveniles de Estados Unidos y la Argentina, tuvo una propuesta desde Croacia y en 2019 llegó su debut en el Bicho, club en el que acumula 15 partidos (siete de titular) y un gol y donde mostró destellos de su velocidad, gambeta, técnica y pegada. ¿Ahora lo podrá tener Gallardo en River?

Paradela, un volante mixto que llega cuando se va Nacho Fernández

Paradela, nuevo jugador de River Fuente: FotoBAIRES

Paradela llega para potenciar el mediocampo millonario. Es un volante mixto de 22 años que ha tenido diferentes posiciones a lo largo de su estadía en Gimnasia y Esgrima La Plata desde 2018: supo actuar como enganche, interno o recostado por la izquierda. Con gambeta, técnica, pases profundos, verticalidad y una constante vocación ofensiva, River ya había puesto la mirada encima a fines de 2019, cuando selló su contrato con el Lobo hasta junio de 2022 con una cláusula de US$ 9 millones. Ahora, la transferencia se hará en US$ 2,8 millones brutos por el 75% del pase.

La llegada del futbolista que ganó continuidad con Diego Armando Maradona como entrenador del Lobo se da justo el mismo día en que Ignacio Fernández, otro ex Gimnasia, abandonó la institución. Nacho se despidió este miércoles del plantel y el cuerpo técnico para emigrar a Atlético Minerio de Brasil. Al mismo tiempo, Paradela se hizo la revisión médica en la Clínica Rossi y se transformó en jugador de River tras 36 partidos sin goles entre 2016 y 2018 en Rivadavia de Lincoln y 27 encuentros sin goles y con dos asistencias entre 2018 y 2021 en Gimnasia

"Soy un jugador que siempre va a dar todo por los colores que le toque defender. Es un sueño para mí ahora hacerlo en River. Hablamos con Gallardo, me preguntó cómo estaba y como me sentía, pero nada más que eso", comentó Paradela. "Siempre me pongo objetivos y llego con muchas expectativas. Es todo nuevo esto para mí. Ahora toca adaptarme, que me conozcan mis compañeros y dar lo mejor siempre. Estoy muy feliz".

Fontana, un delantero que explotó en el último semestre

Fontana llega a River a cambio de 1,75 millones de dólares por el 75% del pase Crédito: Marcelo Manera/Pool ARGRA

El lunes pasado, después de la caída 2-1 con Estudiantes en La Plata, la noticia impactó en el mundo River: la CD había llegado a un sorpresivo y silencioso acuerdo con Banfield por Agustín Fontana. El delantero de 24 años, que quedaba libre en junio, se estaba entrenando con la Reserva después de ser separado del plantel al no llegar a un acuerdo por su renovación con el Taladro y había sonado en Pumas de México, Racing, Independiente y Vélez, finalmente llegará a Núñez por US$ 1,75 millones por el 75% de su ficha.

Después de destrabar una serie de conflictos con la dirigencia de Banfield, Fontana pasó la revisión médica y firmará esta tarde su contrato con River. El atacante debutó en 2014 con Matías Almeyda de entrenador y tuvo poca continuidad entre 2015 y 2018 con Claudio Vivas y Julio Falcioni. Recién en 2019, con la llegada de Hernán Crespo, comenzó a tener más rodaje desde el banco y en 2020 se consolidó como titular con Javier Sanguinetti.

En total, el delantero jugó 42 partidos en Banfield (23 como titular) y logró nueve goles, de los cuales dos se los marcó a River: uno en el empate 1-1 de la Superliga 2018/19 y otro en la victoria 3-1 en la reciente Copa Diego Maradona. Justamente en el último torneo local se produjo su explosión: marcó cinco goles en 12 partidos y siempre fue titular. Entre sus características se destacan la potencia, el buen juego aéreo, su capacidad para definir y la movilidad en el frente de ataque para ser un apoyo fundamental en el equipo.

