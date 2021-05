River. Oscar Ruggeri le bajó el pulgar a Jorge Carrascal tras su actuación en el Superclásico: “Ya pasaron varias oportunidades”

El exfutbolista Oscar Ruggeri fue muy duro con el volante colombiano de River Plate, Jorge Carrascal, luego de la derrota de River en el superclásico ante Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021, y se preguntó si acaso “Carrasca” seguirá jugando en el club millonario cuando se venza su contrato el próximo 31 de diciembre.

“Carrascal, (Agustín) Fontana, ¿son jugadores para confiar, para ser sustitutos?”, les consultó el conductor de “ESPN F12″, Mariano Closs, a sus compañeros de señal en el pase con “F90″. Quien tomó la palabra fue el “Cabezón”: “Fontana no tiene tantos partidos, podés esperarlo. A mí, me da la sensación de que Carrascal no va a renovar en River”, los diferenció Ruggeri.

#ESPNF90 📺 | ESPN



¿CARRASCRACK O CARRASCOUT?



¿La intermitencia de Carrascal le costará continuidad? Esto opinaron en el panel de Fútbol 90.

Luego, el exdefensor explicó: “Nosotros, los jugadores, tenemos posibilidades cada tanto. Cuando vos tenés la oportunidad, la tenés que aprovechar. Ya pasaron varias oportunidades”. Y se remitió al momento previo a la salida de “Carrasca” del campo de juego antes de ser sustituido por Lucas Beltrán en el minuto 20 del segundo tiempo.

Jorge Carrascal

“¿Vieron que (Gallardo) se da vuelta y no sé qué dice? ¿Sabés por qué le gritan los compañeros? Porque te estás matando, el tipo agarra la pelota. Tiene cosas interesantes. Ahora, después pierde la pelota y se para y te mira. Te da bronca”, concluyó el exdeportista.

