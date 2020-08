Roberto Leto le contestó a Oscar Ruggeri por la broma sobre su color de pelo

Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 21:16

El periodista Roberto Leto, del programa Fox Sports Radio, le respondió a Oscar Ruggeri luego de que el exjugador del seleccionado nacional le hiciera una broma por su renegrido color de pelo y de bigote.

El conductor Sebastián Vignolo pidió la reproducción de su programa del mediodía donde aparecía Oscar Ruggeri bromeando acerca del cabello del periodista partidario del club xeneize.

El exdefensor le había preguntado al periodista Juan Carlos Pellegrini si se pintaba el pelo, y él contestó que está con un look parecido a un colega y que la tintura se la dejaba a Roberto Leto.

"Pollo, decile a Roberto que le afloje a la tintura, un par de canitas se tiene que dejar, ya es muy impresionante. Ya le sale salen muy negros el pelo y el bigote con respecto a la cara. Nombrale furia negra hoy en el programa y vas a ver que sabe a lo que me refiero", le avisó entre risas el cabezón Ruggeri al conductor del programa.

Al ser consultado en el programa de la tarde, Leto contestó: "Bueno, sí, me doy una biaba de vez en cuando. Resalta mucho más ahora que estoy en mi domicilio, no tengo como bajarlo. Mi esposa me dice lo mismo", argumentando que su color de pelo que se destaca por esta nueva forma de transmisión, sin las luces de un estudio televisivo. "Tampoco ayuda que tengo el peor bronceado de mi vida", agregó Leto.

Al final de la transmisión, los panelistas se divirtieron con el canto en vivo del conjunto "Los Totora", hasta que las cámaras le hicieron un primer plano al pelo de Leto y los demás periodistas no pudieron contener sus risas.