Robos a futbolistas del PSG: la medida de seguridad que tomará el club para proteger a los jugadores

La familia de Ángel Di María sufrió el domingo un episodio de inseguridad cuando un grupo de asaltantes irrumpió en su casa de Neuilly, París, para robarle objetos de valor de la caja fuerte, que incluían joyas y dinero. Pero el argentino no parece ser el único jugador del Paris Saint-Germain que vivió una eventualidad de este tipo, por lo que el club decidió tomar cartas en el asunto.

Así como a Fideo le avisaron en pleno partido ante Nantes que su hogar había sido asaltado, la familia del brasileño Marquinhos vivió lo mismo. Este último, en cambio, se enteró de lo sucedido al final del encuentro, que terminó con una derrota por 2 a 1 para el PSG.

Algo parecido le pasó a Mauro Icardi cuando, a fines de enero, viajó a Lorient para enfrentarse al club de esa región y los ladrones se llevaron un valor aproximado de 400 mil euros en joyas, indumentaria y relojes. Wanda Nara y sus hijos tampoco estaban en la casa. Otro blanco de los robos en enero fue el arquero español Sergio Rico González cuyo departamento fue desvalijado.

Mauro Icardi y Angel Di María: los dos argentinos que sufrieron asaltos este año en PSG CHARLES PLATIAU - X00217

Por todo esto, y también por los pasados asaltos a los exugadores del PSG Thiago Silva, Dani Alves y Eric Maxim Choupo-Moting, quien sufrió robos en dos ocasiones y terminó yéndose a vivir a un hotel, la institución deportiva decidió tomar la decisión de contratar vigilancia para las residencias de los futbolistas al menos durante un tiempo.

Así lo informaron desde el club a la Agencia EFE, donde especificaron que la idea es instalar entre uno o dos agentes de seguridad en las casas de las familias de los jugadores durante las 24 horas del día.

La ola de robos que sufrieron las estrellas del fútbol internacional está siendo investigada por la Brigada de Represión al Bandidaje (BRR) de la Policía Nacional francesa. “El cálculo de las pérdidas, la investigación sobre el terreno y la audición a las víctimas están en curso”, manifestaron fuentes del Tribunal Judicial de Nanterre a EFE.

Lo cierto es que actualmente el PSG tiene hace dos años como director de seguridad a Michel Besnard, quien se desempeñó como jefe del servicio de seguridad de la gestión del expresidente francés Nicolas Sarkozy.

Neymar, Mbappé y Di María, tres figuras del PSG AFP - AFP

Según indica el medio Le Parisien, el club les ofrece a los jugadores la opción de que paguen su propia seguridad o que pidan a la institución contacto de diferentes empresas de vigilancia. Quienes abogan por la primera son, por ejemplo, Neymar y Kylian Mbappé que cuentan con el patrimonio para destinar dinero a ello.

Por eso, como pocos futbolistas se inclinan por esta opción hasta el momento, la institución francesa no tuvo otra opción que asistirlos para que se sientan protegidos y que no se repitan los acontecimientos de los últimos meses. Desde los ataques terroristas de 2015 en Francia que el PSG no desembolsa dinero de su propio bolsillo para invertir en seguridad para los jugadores.

Qué dijo Pochettino

El director técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se manifestó en relación a la tensión que están atravesando las figuras del club al responder a Le Parisien: “Lo más importante es que Ángel está bien, Marqui está bien. Sus familias también, pero han tenido que pasar por un período de estrés, que podría extenderse a otros miembros del equipo y a sus familias”.

“Pero, a pesar de eso, sigo siendo muy positivo. Estamos en una buena posición en la Liga, tenemos nuestro destino en nuestras manos en la Copa de Francia y llegamos a los cuartos de final de la Champions League a costa del Barcelona. Sigo siendo extremadamente positivo en este contexto completamente loco”, continuó el entrenador.

Mauricio Pochettino, DT del Paris Saint-Germain REUTERS / Stephane Mahe

Mientras tanto, de acuerdo con el citado periódico francés, los ladrones que formaron parte de los ataques a Thiago Silva y Choupo-Moting tiempo atrás, serán citados ahora a los tribunales. El resto de los acontecimientos serán investigados para tranquilidad de los jugadores y, sobre todo, de quienes están en casa mientras ellos brillan en el campo de juego: sus familias.

Angel Di María sale reemplazado por Mauricio Pochettino durante el partido con el Nantes Captura

