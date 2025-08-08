Rojo se fue de Boca: con qué club firmó

Marcos Rojo finalizó formalmente su etapa en Boca este viernes. El defensor rescindió su contrato y se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador de Racing Club. La llegada del defensor de 35 años al equipo de Avellaneda ocurre por un pedido expreso del entrenador Gustavo Costas, quien busca sumar jerarquía a la defensa para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Marcos Rojo, a Racing por pedido de Costas

Marcos Rojo jugará en Racing Club. El acuerdo se cerró en las últimas horas, luego de una charla decisiva entre el jugador y el técnico Gustavo Costas. El entrenador considera que el exdefensor de la selección nacional representa un salto de calidad para la última línea del equipo. La dirigencia de la Academia, encabezada por su presidente Diego Milito, dio curso al pedido del DT.

El técnico Gustavo Costas pidió expresamente la contratación del defensor para Racing Prensa Racing

Rojo se sometió a la revisión médica este mismo viernes por la mañana. Una vez superada, firmará su contrato. Su incorporación se realiza sobre el cierre de la lista de buena fe para la Copa Libertadores. Racing enfrentará a Peñarol en los octavos de final. El defensor llega en condición de libre tras acordar su desvinculación de Boca.

Al salir de la escribanía donde formalizó su salida, Rojo habló brevemente con la prensa. “Agradezco el cariño y el respeto de la gente”, dijo a ESPN. Confirmó que no tuvo contacto con Juan Román Riquelme, pero sí con Marcelo Delgado.

Marcos Rojo confirmó que no tuvo contacto con Juan Román Riquelme para acordar su salida del club Rebecca Blackwell - AP

¿Cómo fue la salida de Rojo de Boca?

La desvinculación de Marcos Rojo se concretó luego de un período de tensión y conflictos internos. El defensor aceptó el jueves la propuesta de la dirigencia de Boca para rescindir de manera inmediata su contrato, que finalizaba en diciembre. De esta forma, Rojo cobró su salario hasta el último día de trabajo y resignó los cinco meses restantes.

El punto final de su ciclo fue la última discusión con el entrenador Miguel Russo. Ese día, tras una derrota con Huracán, el técnico organizó una charla grupal solo con los jugadores convocados para ese partido. Rojo intentó sumarse, Russo se lo impidió y se produjo un fuerte cruce. A partir de ese episodio, el jugador fue apartado del plantel profesional. No podía ingresar al vestuario principal y se entrenaba en otro sector junto a Cristian Lema y Marcelo Saracchi.

El conflicto final del jugador en Boca fue una discusión con el entrenador Miguel Russo el 30 de julio manuel Cortina

Su relación con Russo ya estaba deteriorada desde el Mundial de Clubes y su paso general por el club acumuló varios episodios polémicos. Entre ellos, expulsiones en partidos clave, un festejo con un cigarrillo en el campo de juego y su participación en un partido informal durante el cumpleaños de un excompañero.

La despedida de Rojo en redes sociales

El defensor publicó este viernes un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de los hinchas de Boca. “Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar”, inició su texto.

"Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores", escribió el defensor en su despedida ALEX GRIMM� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores”, afirmó. El excapitán también dejó una frase sobre las circunstancias de su partida: “Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan”. En su carta, pidió disculpas por sus equivocaciones y agradeció el apoyo constante de los hinchas.

El mensaje cerró con una frase sugestiva. “Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas”. El club, por su parte, también confirmó la salida en sus redes sociales y le agradeció por su profesionalismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.