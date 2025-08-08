Cuándo juega Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV

Este sábado, desde las 16.30, Boca y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Boca está penúltimo en su zona transcurridas las tres primeras jornadas del segundo torneo de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Tiene apenas dos puntos gracias a los empates ante Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe. Además, lleva 11 partidos sin ganar, la peor racha negativa en la historia de la institución. Sumido en una crisis interna que tiene al DT Miguel Ángel Russo y, especialmente, al presidente Juan Román Riquelme en el foco, necesita ganar para salir a flote.

Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, en el ojo de la tormenta por los malos resultados de Boca JUAN MABROMATA - AFP

La Academia, por su parte, se ubica en el undécimo puesto del mismo grupo con tres unidades producto de una victoria y dos derrotas, por lo que también necesita empezar a sumar de a tres para acumular confianza. La próxima semana afrontará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Peñarol, en Montevideo (la vuelta será el martes 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda).

Boca vs. Racing: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 9 de agosto.

: Sábado 9 de agosto. Hora : 16.30.

: 16.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

El encuentro se desarrolla justo después de una noticia inesperada que involucró a ambos equipos: Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca y se convirtió en nuevo refuerzo de... Racing. El defensor con pasado en Manchester United había sido apartado del plantel del xeneize y tenía que buscar nuevo club lo antes posible. Gustavo Costas, DT de la Academia, se interesó en él y lo contactó para convencerlo de cerrar su llegada a Avellaneda. Una vez hecho el acuerdo, el entrenador, cabulero por naturaleza e hincha fanático de Racing, le hizo un pedido ineludible: en la camiseta, en lugar de su apellido, dirá “Marcos”.

Marcos Rojo es nuevo refuerzo de Racing; el defensor rescindió su contrato con Boca de común acuerdo ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico frente a Racing. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.22 contra los 3.80 que se repagan por un hipotético triunfo de la Academia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.05.

Posibles formaciones