Rugby: los 22 argentinos que siguen en carrera por los títulos en las Copas europeas

Después de casi cuatro meses volvieron las competencias más importantes del viejo continente y el repaso deja un dato impactante: 22 jugadores y dos entrenadores argentinos ya accedieron a los cuartos de final. El número es enorme, aunque probablemente no sorpresivo. En gran parte esta “invasión” tiene su origen en la disolución de Jaguares. Un plantel casi completo del Super Rugby que se trasladó a jugar en Europa.

El 20 de diciembre de 2020 fue la fecha en que se habían jugado por última vez la Champions y la Challenge Cup. En el medio, la pandemia obligó a una restructuración de los torneos: las dos fechas de enero que definían la fase de grupos fueron suspendidas porque el Gobierno de Francia no les permitió a sus clubes viajar al Reino Unido. Por ese motivo se tomó la decisión de jugar la instancia de los octavos de final con las posiciones de las dos fechas que se llevaban disputadas.

Los clubes franceses fueron los grandes protagonistas de la Champions Cup, el torneo más prestigioso de Europa. Cinco de los ocho clasificados a cuartos del final son de ese país.

Toulouse, que cuenta en el plantel con el cordobés Juan Cruz Mallía, venció como visitante a Munster por 40-33 en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Bordeaux Begles dio la gran sorpresa al vencer a Bristol Bears, el puntero de la liga inglesa. Guido Petti tuvo una gran actuación como tercera línea, mostrándose muy sólido en el contacto y seguro en el line. Santiago Cordero y Bautista Delguy se recuperan de distintas lesiones y vivieron desde afuera la victoria de Bordeaux.

Otro Puma que tuvo un buen rendimiento fue Facundo Bosch, el hooker necochense que jugó como titular en el triunfo de La Rochelle sobre Gloucester por 27-16. Su compañero Ramiro Herrera no estuvo entre los convocados en el Kingsholm Stadium. Los otros franceses que accedieron a cuartos de final son Clermont, que derrotó de manera agónica a Wasps por 27-25, mientras que Racing 92 aplastó a Edinburgh Rugby por 52-3. El equipo de París, que cuenta con Patricio Noriega en el staff de entrenadores, no tuvo ni a Emiliano Boffelli ni a Juan Imhoff, el tryman histórico del club. Sale Sharks y Exeter Chiefs serán los representantes ingleses en los cuartos de final. Facundo Cordero, de buen presente en la Premiership, no formó parte del grupo de 23 jugadores. Por su parte, Leinster, equipo irlandés, fue el único que pasó sin jugar: un primera línea de Toulon dio positivo de covid-19 en la previa y le dieron la clasificación al conjunto que tiene a Felipe Contepomi como uno de sus entrenadores.

Matías Moroni apoya un try para los Tigers en la Challenge Cup

La Challenge Cup, el segundo torneo en importancia en Europa, también tiene a varios argentinos en la pelea por el título. Acá hay mayoría de clubes ingleses: Matías Moroni apoyó un try en la victoria de Leicester Tigers sobre Connacht por 48-32. Tomás Lavanini también fue parte del equipo titular, mientras que Julián Montoya se recupera de una lesión y Joaquín Díaz Bonilla no logra hacerse un lugar. Agustín Creevy y Facundo Gigena formaron parte de la gran remontada de London Irish, que le dio vuelta el partido en los últimos minutos a Cardiff Blues en un final emocionante.

Newcastle Falcons también avanzó a los cuartos de final, con el tucumano Matías Orlando de titular y sin Mateo Carreras, suspendido hasta mitad de junio. El equipo con más argentinos en las ligas top es Benetton Rugby, uno de los conjuntos italianos que participa del PRO 14 y que el sábado venció a Agen por 29-16. Ignacio Brex (que jugó el Seis Naciones para Italia) apoyó un try, mientras que Tomás Baravalle y Thomas Gallo también fueron titulares. Iván Nemer ingresó en los últimos minutos y Joaquín Riera lo vio desde la tribuna. Los otros clubes que pelearán por la Challenge Cup son Bath, Northampton Saints, Montpellier y Ulster.

El try de Moroni en Leicester

La próxima semana se disputarán los cuartos de final de ambas competencias. 24 argentinos buscan consagrarse en Europa.

Cuartos de final Champions Cup

10 de abril: La Rochelle-Sale Sharks y Exeter Chiefs-Leinster

Bordeaux Begles-Racing 92 y Clermont-Toulouse

Cuartos de Final Challenge Cup

9 de abril: Bath London-Irish

Bath London-Irish 10 de abril: Leicester Tigers-Newcastle Falcons, Montpellier-Benetton Rugby y Northampton Saints-Ulster