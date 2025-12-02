Mundial de Rugby 2027: así será el sorteo de la próxima Copa del Mundo

El Mundial de Rugby 2027 sorteará este miércoles los grupos para la primera etapa en una ceremonia que se realizará en Sydney, Australia, porque es el país que será anfitrión del primer campeonato con 24 selecciones y, en consiguiente, un formato de juego diferente.

El evento está programado para las 6 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN y en las plataformas digitales Disney+ Premium, RugbyPass TV y la cuenta de YouTube de World Rugby. Los anfitriones serán el australiano Brett Robinson, presidente de World Rugby; la ex estrella de los All Blacks Dan Carter y los representantes de las selecciones locales James Slipper y Alicia Lucas.

A los equipos se les asignó un orden del 1° al 24° de acuerdo al ranking internacional. En base a ello, se dividieron en cuatro copones. En el primero están los seis conjuntos que serán cabeza de serie de sus respectivas zonas: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y los Pumas. En el segundo están Australia, Escocia, Fiyi, Italia, Gales y Japón; en el tercero Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga; y en el cuarto Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

Por ser locales, los Wallabies quedarán en el grupo A y jugarán el partido inaugural el 1° de octubre en el estadio de Perth. Como los australianos son parte del segundo copón, se sorteará un equipo del primer bombo para que comparta la zona con ellos. Los demás integrantes de cada grupo y el orden de los partidos se dirimirán de manera absolutamente aleatoria, sin importar tampoco el origen de los países.

Primero se hará la distribución de los integrantes del bombo 4 en cada zona y continuará en orden decreciente hasta el bombo 1. El fixture definitivo se conocerá el 3 de febrero.

El sorteo del Mundial de Rugby 2027 será en Sydney, una de las siete ciudades sede del certamen World Rugby

El torneo sumó cuatro equipos más con respecto a la última edición, Francia 2023. En ese contexto, habrá seis grupos de cuatro integrantes cada uno y cada combinado disputará tres encuentros en la primera etapa.

¿Los Pumas? Pueden caer en una zona “ideal” con Japón, Chile y Hong Kong, por ejemplo; o, el otro extremo, tener una primera fase muy compleja frente a Australia, Georgia y Samoa. Debe contemplarse, no obstante, que cualquier predicción debe pasar por el filtro de la relatividad, ya que el funcionamiento de los equipos puede cambiar radicalmente de aquí a fines de 2027.

Santiago Carreras es una de las fijas de los Pumas para el Mundial 2027 SAEED KHAN� - AFP�

Los dos líderes de cada grupo más los cuatro mejores terceros se clasificarán a los octavos de final, instancia que se agrega con respecto al formato anterior de 20 participantes. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición del 13 de noviembre de 2027 en la que se pondrá en juego la Copa Webb Ellis.

En total se jugarán 52 partidos, cuatro más que la anterior edición, en siete sedes: Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaida, Newcastle y Townsville.

Sudáfrica es el último campeón del Mundial de Rugby: conquistó la edición de Francia 2023 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT� - AFP�

Tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente reciente, ya que hasta el momento se disputaron 10 ediciones. La primera fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que también celebraron como locales en 2011 y en Inglaterra-Francia 2015 además de quedar segundos en Sudáfrica 1995.

Los Springboks se consolidaron como los máximos ganadores con su estrella en Francia 2023 y buscarán defender el título en Australia 2027. Antes, se coronaron en su propia casa en 1995, en Francia-Gales-Escocia 2007 y en Japón 2019. El podio lo completan los Wallabies con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido-Irlanda-Francia 1999.