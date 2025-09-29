Argentinos en Europa: el puesto inusual de Jerónimo De la Fuente y la patada ganadora de Martín Roger

El Rugby Championship 2025 entra en su recta final y el próximo sábado tendrá un nuevo campeón, en una lucha cuerpo a cuerpo entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, en la que también se puede colar Australia. Pero en Europa las principales ligas empiezan a tomar color y, aunque los Pumas se mantienen juntos en el torneo de selecciones más importante del hemisferio sur, otros argentinos son protagonistas en las ligas de elite con vistas a posibles citaciones en la ventana de noviembre.

En el Top 14, la liga más poderosa del planeta, uno de los jugadores argentinos más experimentados cumplió un rol inusitado. Jerónimo De la Fuente llevó la 10 de Perpignan, que cayó por un contundente 31-8 ante La Rochelle. Es la primera vez en sus más de 200 partidos de carrera profesional que el rosarino arranca en esa posición, aunque ocasionalmente la ocupó, como en el Mundial de Japón 2019 frente a Inglaterra, cuando reemplazó a Benjamín Urdapilleta. El jugador de 34 años es el capitán de Perpignan, que tuvo un inicio de temporada frustrante: es el único club que perdió todos sus encuentros en las cuatro fechas disputadas.

Esta vez inconexo, Domingo Miotti sumó cinco puntos con el pie en el empate de Montpellier en 22 frente al Montauban de Lucio Sordoni, Segundo Tuculet (titulares) y Facundo Pompinio (ingresó en el segundo tiempo). Rodrigo Bruni y Facundo Bosch fueron protagonistas en Bayonne, que logró un triunfo agónico ante Toulon; Con un drop de Joris Segonds a dos minutos del final el conjunto vasco ganó 35-32 en la lucha por volver a ser protagonista en los primeros puestos. Facundo Isa volvió a ingresar desde el banco en el triunfo de Pau sobre Lyon, mientras que Efraín Elías sumó 60 minutos en la goleada de Toulouse 59-12 sobre Castres. Recuperado de una lesión en la rodilla, el cordobés es uno de los que estaría en consideración para la ventana de noviembre con los Pumas, en la que se medirán ante Gales, Escocia e Inglaterra.

Otro segunda línea que regresó luego de una larga lesión fue Matías Alemanno. Tras una operación del hombro en enero, el jugador de 34 años arrancó la temporada de la Premiership con Gloucester, que perdió ante Sale Sharks por 27-10. Joaquín Moro debutó en la liga inglesa de manera prematura: por la lesión de Hanro Liebenberg ingresó a los 28´ del primer tiempo en la caída de Leicester Tigers, último finalista, ante Bristol Bears, que contó con Benjamín Grondona en su alineación titular.

Benjamín Grondona (izquierda) junto a Louis Rees-Zammit, tras la victoria de Bristol Bears

Una patada que valió un triunfo

En su debut oficial Martín Roger acertó la patada del triunfo de Zebre sobre Edinburgh. Esquinado, a más de 30 metros y con la complicidad del palo, el santiagueño convirtió un penal a un minuto del final para la victoria por 31-28. La franquicia de Parma compite en el United Rugby Championship, el torneo que agrupa a los mejores equipos de Irlanda, Escocia, Sudáfrica, Gales e Italia y arrancó con el pie derecho. Roger es el hermano mayor de Nicolás, que ayer viajó a Londres para reintegrarse al plantel de los Pumas en la previa de la revancha ante los Springboks. Formado en Santiago Lawn Tennis y con paso por el CASI, el apertura viene de destacarse en Rugby Viadana y esta temporada dio el salto a nivel competitivo. En Zebre, el mendocino Bautista Stavile fue elegido mejor jugador del partido.