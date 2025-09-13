LA NACION
Los Pumas - Australia, por el Rugby Championship, en vivo

Por la 4ª fecha del certamen, los argentinos visitan a Wallabies en Sydney

El entrenador argentino Felipe Contepomi gesticula enérgicamente; los Pumas se enfrentan con Australia por la 4ª fecha del Rugby Championship.
El entrenador argentino Felipe Contepomi gesticula enérgicamente; los Pumas se enfrentan con Australia por la 4ª fecha del Rugby Championship.

PT, 5m. Try convertido de Wallabies

Un ataque australiano por la derecha culmina con Joseph Sua’ali’i apoyando con lo justo, aun tackleado, en la linea del in-goal. Tane Edmed acierta la patada.

PT, 3m. ¡Penal de los Pumas!

Un largo penal ejecutado por Santiago Carreras, casi de frente a los palos, abre el marcador. Argentina gana por 3-0 en el amanecer del enfrentamiento con Wallabies.

PT, 0m. ¡Comienza la acción!

Con una patada corta y un knock-on, se pone en marcha el juego en Sydney. La segunda acción del partido es un scrum para los Pumas.

El emotivo momento de los himnos

En primer lugar suena el Himno Nacional Argentino, que es coreado por los simpatizantes albicelestes con el estilo de la hinchada de fútbol, entre saltos. Los Pumas se emocionan al escuchar la canción patria, cuya estrofa final es entonada por la cantante local Sylvie Woods. Quien entona el himno australiano, Andrew Cutcliffe, deja cantar los últimos versos a los hinchas, en un momento emocionante del espectáculo.

La importancia del encuentro

Transcurrida la primera mitad del Rugby Championship, los Pumas suman 5 puntos, la misma cantidad que Sudáfrica, y están a 4 del escolta, su rival de hoy, y a 5 del líder, Nueva Zelanda. Ganar es fundamental para los argentinos, de modo de mantener posibilidades reales de conquistar el certamen. Además, el encuentro es trascendente porque pondrá en juego la sexta posición en el rankiing mundial, crucial para la conformación de las zonas en el Mundial Australia 2027. En este momento Wallabies ocupa esa ubicación, que permite no confrontar con dos potencias en el grupo en el campeonato máximo.

El calentamiento de los Pumas antes del enfrentamiento con Australia, por la 4ª fecha del Rugby Championship.
El calentamiento de los Pumas antes del enfrentamiento con Australia, por la 4ª fecha del Rugby Championship.

El escenario

El Allianz Stadium fue inaugurado en 2022, y ésta será la primera actuación de los Pumas en ese escenario. Las 42.500 entradas fueron agotadas el fin de semana y, como ocurrió en Townsvill el sábado pasado, hay muchos hinchas argentinos alentando a la selección, con banderas, camisetas, mucho colorido y gran entusiasmo.

Los titulares locales

Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph Sua’ali’i, Hunter Paisami y Corey Toole; Tane Edmed y Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán) y Rob Valetini; Tom Hooper y Jeremy Williams; Taniela Tupou, Billy Pollard y James Slipper empezarán el encuentro en Sydney. También seleccionados por el neozelandés Joe Schmidt, esperarán en el banco de relevos Filipo Daugunu, James O’Connor, Tate McDermott, Carlo Tizzano, Lukhan Salakaia-Loto, Zane Nonggorr, Angus Bell e Josh Nasser.

La formación argentina

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas son los elegidos por el entrenador Felipe Contepomi para el comienzo del partido. Los suplentes de los Pumas serán Ignacio Mendy, Justo Piccardo, Agustín Moyano, Pablo Matera, Franco Molina, Francisco Coria Marchetti, Boris Wenger e Ignacio Ruiz.

El antecedente más reciente

El último sábado los Pumas fueron ganando casi todo el tiempo en Townsville, pero Australia dio vuelta el tanteador en el último ataque del encuentro. Logró un try vía el primera línea suplente Angus Bell y, con la consiguiente conversión, el marcador finalizó en 28 a 24. La derrota, decretada en el cierre del juego, fue por demás dolorosa para los argentinos.

El siguimiento al minuto

Bienvenidos a la cobertura al instante de Australia vs. Argentina, por la 4ª jornada del Rugby Championship. El partido tendrá lugar en Sydney, luego de que Wallabies recibiera a los Pumas en Townsville siete días atrás. Comenzará a la 1.05, hora de Buenos Aires, y será arbitrado por el inglés Christophe Ridley y transmitido por ESPN y Disney+.

El estadio Allianz, de Sydney, estará cubierto por 42.500 espectadores que atestiguarán Australia vs. Argentina por el Rugby Champiionship.
El estadio Allianz, de Sydney, estará cubierto por 42.500 espectadores que atestiguarán Australia vs. Argentina por el Rugby Champiionship.

