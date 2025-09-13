Los Pumas - Australia, por el Rugby Championship, en vivo

Transcurrida la primera mitad del Rugby Championship, los Pumas suman 5 puntos, la misma cantidad que Sudáfrica, y están a 4 del escolta, su rival de hoy, y a 5 del líder, Nueva Zelanda. Ganar es fundamental para los argentinos, de modo de mantener posibilidades reales de conquistar el certamen. Además, el encuentro es trascendente porque pondrá en juego la sexta posición en el rankiing mundial, crucial para la conformación de las zonas en el Mundial Australia 2027. En este momento Wallabies ocupa esa ubicación, que permite no confrontar con dos potencias en el grupo en el campeonato máximo.

El calentamiento de los Pumas antes del enfrentamiento con Australia, por la 4ª fecha del Rugby Championship. SAEED KHAN� - AFP�